Киевская область атакована ракетами «Кинжал»

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Киевскую область атаковали ракетами. Об этом сообщили в областной военной администрации, передает украинское издание страна «Страна».
При этом информация о повреждениях или пострадавших при атаке на регион не приводится. При этом спикер Воздушных сил Игнат заявил, что не станет сообщать о последствиях прилетов ракет.
Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в Киеве.По словам очевидцев, один из них произошел со стороны аэропорта Жуляны. По информации Telegram-канала «Военная хроника», предположительно, баллистические ракеты могли попасть в пусковые и радар подсвета и наведения американского ЗРК MIM-104 «Patriot».
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«Пусть враг сам делает выводы куда он попал или не попал. Не будем кормить его информацией», - заявил Игнат.
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Элина Позднякова