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Каллас не стала гарантировать, что Эстония не отправит военных на Украину

13 марта 2024, 21:25
Фото: valitsus.ee

Фото: valitsus.ee

В рамках информационного часа правительства, премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что эстонские военные не будут направлены на Украину, передает РИА Новости.
Кроме того, она назвала Россию «прямой угрозой» для Эстонии. Каллас объяснила, что речь никогда не шла о вводе наземных войск, а выражение «ground troops» или «soldiers on the ground» относится к солдатам в конкретной стране, которые могут быть направлены для помощи в обучении украинских вооруженных сил.

Парламентарии требовали от премьера гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в военные действия на Украине, однако она не предоставила таких гарантий.


Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке солдат стран ЕС на Украину.

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Россиян предупредили о схеме обмана платных медклиник
Доцент Гладилин рассказал об опасности «бесплатных» обследований
13 марта 2024, 21:28

Фото: istockphoto.com/Natali_Mis

Доцент Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Сергей Гладилин рассказал о популярной схеме обмана частных медицинских клиник, когда под предлогом бесплатного обследования людей склоняют к платным услугам.
«Популярная схема обмана — пригласить на полностью бесплатное обследование в клинику, а потом объяснить, что у пациента масса проблем, и уговорить заключить долговременный договор на комплексное лечение», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Гладилин.

Поэтому, отметил он, надо отдавать себе отчёт в том, что цель частных клиник – зарабатывание денег, а бесплатные услуги там служат лишь инструментом привлечения клиентов.

Такую же точку зрения подтвердил и заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Поскольку человек уделяет повышенное внимание тому, как он себя чувствует, и своим перспективам на долгую жизнь. Врачи знают наши слабые места: мы идём к ним, выбирая тех, кто популярнее и подороже, и пьём прописанные ими дорогие лекарства. Проценты от их продаж оседают в карманах докторов», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

Ранее врач клиники эстетической стоматологии Диана Левчук рассказала, как распознать недобросовестного специалиста и избежать лишних трат.

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С 1 апреля в России на 15% подорожает пиво
13 марта 2024, 21:26

Фото: iStock/Grotmarsel

Крупнейшие производители пива уведомили ретейлеров о подорожании своей продукции в России на 15%, следует из писем компаний, имеющихся в распоряжении «Фонтанки».
Получение писем с уведомлением о росте цен подтвердили несколько федеральных и региональных сетей. Однако, можно говорить, что повышение цен в целом незначительное и не повлияет кардинальным образом на рынок сбыта продукции. Тем более, что в специализированных магазинах продажи алкоголя стабильно действует система акций и скидок для покупателей.

Политика крупных пивоваренных компаний в последние годы заключалась в том, чтобы массовые сорта стоили максимально недорого. Бутылка пивного напитка обходится россиянам в 50-80 рублей.

Ранее Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям алкогольных напитков, содержащих в составе этиловый спирт, с целью повышения прозрачности их деятельности и борьбы с нелегальным производством алкогольной продукции в стране.

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#россияне
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Австрия выслала двух российских дипломатов
13 марта 2024, 21:09

Фото: iStock/ Teka77

Австрия высылает двух российских дипломатов, сообщила газета Die Presse.
Издание отметило, что МИД Австрии уведомил двух дипломатов из российского посольства в начале недели об их высылке «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом».

Подчеркивается, что оба дипломата должны будут покинуть страну до 19 марта.

Ранее, в сентябре прошлого года, МИД Словакии принял решение выслать сотрудника российского посольства в республике из-за его деятельности, предположительно противоречившей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Ему было дано 48 часов на то, чтобы покинуть территорию страны.

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#чехия
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Минэнерго: Ситуация с ценами на АЗС и с обеспечением россиян топливом стабильна
13 марта 2024, 21:06

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

В Министерстве энергетики РФ оценили ситуацию с обеспечением населения бензином и с ценами на заправочных станциях как стабильную. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным министерства, на сегодняшний день запасы автомобильного бензина на НПЗ и нефтебазах составляют 2 млн тонн, а дизельного топлива - 3,5 млн тонн, что является высоким показателем готовности к увеличению спроса от населения.

Ранее россияне могли замечать некоторые скачки в ценообразовании на АЗС. Сейчас ситуация стабилизировалась, скачков цен на бензин и дизельное топливо не ожидается, сформирован устойчивый профицит предложения на внутреннем рынке.

С начала текущего года среднесуточные отгрузки бензина на внутренний рынок России стали на 6% больше аналогичного периода прошлого года, а дизельного топлива - на 8% больше.

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#бензин
#азс
#цены
#россия
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Озвучена неожиданная причина запретов онлайн-продаж алкоголя в России
Сомелье Горбачева: Самим продавцам невыгодна онлайн-торговля
13 марта 2024, 21:02

Фото: istockphoto.com/ArisSu

Эксперт топ-10 России по вину, основатель онлайн-школы сомелье в России Елена Горбачева заявила, что одной из причин запретов онлайн-продажи алкоголем помимо прочего является то, что самим торговым сетям такая форма невыгодна.
«Думаю, основная проблема в том, что мастодонтам алкогольного рынка просто невыгодно сейчас что-то фундаментально менять. Плюс онлайн-продажа алкоголя представляет большую угрозу для офлайн-розницы, так как способна лишить её последнего источника живого трафика — людей, вынужденных приходить за алкоголем в магазин, а попутно покупать всё остальное», — пояснила в беседе с Газета.ру Горбачева.

Также основными причинами таких запретов называются трудности с проверкой возраста покупателя, во-вторых, риск появления большого количества фальсификата.

Ранее заслуженный адвокат РФ Иван Соловьев заявлял, что по закону РФ покупатель имеет право приобретать алкогольную продукцию даже в ночное время. Никаких санкций за это человеку не предусмотрено.

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Путин отменил передачу активов Danone в России в управление Росимущества
Путин отменил передачу активов Danone в РФ во временное управление Росимущества
13 марта 2024, 20:59

Фото: iStock/nantonov

Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил решение о временном передаче контроля над долей иностранного капитала в российской дочерней компании Danone. Соответствующий указ был опубликован 13 марта на Официальном портале правовых актов.
Этот новый указ президента вносит изменения в предыдущий документ, опубликованный в июле прошлого года. По тому указу, Росимущество временно получило акции АО «Данон Россия». Теперь эти положения признаны недействительными.

Причины данного решения не разглашаются. Однако ранее, 21 февраля, газета Financial Times сообщала о планах руководства французской компании Danone продать свой российский бизнес компании «Вамин Татарстан».

По данным издания, директор «Вамин Татарстан» Айрат Мухамадеев в письме министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву сообщил, что руководство компании согласилось заплатить 17,7 миллиарда рублей за получение контроля над российским бизнесом Danone.

В марте 2022 года Danone объявила о приостановке инвестиционных проектов в России. Позднее, в октябре того же года, пресс-служба компании заявила о решении передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России.

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Бастрыкин поручил представить доклад о гибели младенца под Самарой
СК: Бастрыкин поручил представить доклад о гибели младенца в Сызрани
13 марта 2024, 20:30

Фото: iStock/z1b

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного комитета Самарской области представить отчет о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили после смерти девятимесячного младенца в одной из квартир в Сызрани Самарской области. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.
Согласно информации регионального следственного управления, тело девятимесячного ребенка без признаков жизни нашли в квартире одного из домов в Сызрани в феврале. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы. Следователи предполагают, что к преступлению причастны мать ребенка и ее сожитель. Их задержали. В ближайшее время им предъявят обвинение, а следствие направит в суд запрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет расследует уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

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#ск
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В Подольске проходит форум‑концерт «Единство народа»
13 марта 2024, 20:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске начался форум‑концерт «Единство народа». Мероприятие организовано при поддержке партии «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте подмосковного отделения партии.
Концерт проходит под девизом «За Россию! За президента!». В числе гостей — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, российский актер Иван Охлобыстин, олимпийский чемпион Александр Легков, врачи, учителя, журналисты, военнослужащие, а также представители отечественной эстрады — Григорий Лепс, Денис Майданов, рэпер ST.

Люди с активной жизненной позицией из разных уголков Подмосковья приехали в Подольск, чтобы выразить свою солидарность и поддержку, а также зарядиться положительными эмоциями.

С приветственным словом в начале концерта выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я хочу поприветствовать наших дорогих жителей, которые собрались сегодня в этом уютном зале. Мы из разных городов Подмосковья, но нас объединяет общая цель, общая задача — поддержать нашего президента», — сказал Андрей Юрьевич.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор заметил, что в числе гостей мероприятия присутствуют трудовые коллективы, целые династии. Он подчеркнул роль каждого отдельно взятого жителя Подмосковья в деле построения нашего лучшего будущего.

«Мы живем, учимся, планируем свое будущее в Подмосковье, и задача для каждого жителя — обеспечивать положительные перемены в каждом городе, вносить свой вклад в развитие региона. От нашего голоса, от нашего участия, от нашего вклада зависит будущее! Подмосковье — вперед! За нашего президента!», — завершил свое выступление Воробьев.

В рамках форума будут обсуждать вопросы развития Подмосковья, дополнительной помощи участникам СВО и их семьях, патриотического воспитания подрастающего поколения, развития спорта, здравоохранения и образования в регионе, поддержки бизнеса и импортозамещения.

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#наше подмосковье
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Названы районы Москвы, где есть дефицит новостроек
«НДВ Супермаркет Недвижимости»: В Кузьминках и Капотне дефицит новостроек
13 марта 2024, 19:37

Фото: istockphoto.com/Andrey Nikitin

По данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», наименьшее число предложений на первичном рынке недвижимости отмечается в 10 районах Москвы, среди которых Кузьминки и Капотня.
Также в число таких районов попали Выхино-Жулебино, Силино, Дмитровский, Южное Тушино, Некрасовка, Ясенево, Старое Крюково и Фили-Давыдково.

«Небольшой объём предложениях в этих районах связан с несколькими факторами. Во-первых, низкий уровень востребованности района за счет его удалённости. Во-вторых, в части районов есть недостаток площадок под строительство. В-третьих, в старых районах Москвы планируется обновление жилого фонда путем реновации.», — пояснила в беседе с «Известиями» руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Она добавила, что в районах Фили-Давыдково, Дмитровский и Южное Тушино в ближайшее время планируется добавление новых предложений.

Ранее стало известно, что вторичная недвижимость в Санкт-Петербурге подорожала на 72,3% в сравнении с доковидными временами.

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#строительство
#жильё
#недвижимость
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