Каллас не стала гарантировать, что Эстония не отправит военных на Украину

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В рамках информационного часа правительства, премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что эстонские военные не будут направлены на Украину, передает РИА Новости.
Кроме того, она назвала Россию «прямой угрозой» для Эстонии. Каллас объяснила, что речь никогда не шла о вводе наземных войск, а выражение «ground troops» или «soldiers on the ground» относится к солдатам в конкретной стране, которые могут быть направлены для помощи в обучении украинских вооруженных сил.
Парламентарии требовали от премьера гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в военные действия на Украине, однако она не предоставила таких гарантий.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке солдат стран ЕС на Украину.
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Парламентарии требовали от премьера гарантий, что Силы обороны Эстонии не будут вмешиваться в военные действия на Украине, однако она не предоставила таких гарантий.
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Артем Кузьмин