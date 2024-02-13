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МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Об этом сообщается в розыскной базе ведомства.
Напомним, что Каллас нередко выступает с русофобскими заявлениями. Она утверждала, что Россия представляет огромную угрозу для безопасности стран Запада, поэтому лично хотела возглавить НАТО для оказания противостояния РФ. Кроме того, Каллас выступала с призывами изолировать Россию от всего остального, свободного мира.
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Анастасия Чинкова