«Кампусы мирового уровня»: Стало известно, когда в общежитиях РФ станет больше мест

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Только для 23% студентов есть места в общежитии. Такие итоги дал опрос, который аналитики провели вместе с Минобрнауки в 2023 году. По закону на место в общежитии могут претендовать студенты-льготники и иногородние студенты-очники, а заочники — на время сессии. Глава Комитета Госдумы по молодежной политике Артём Метелев подготовил законопроект против «мертвых душ» в студенческих общежитиях. Он предложил дать вузам право разрывать договор проживания со студентом, если он не появлялся в общежитии шесть месяцев подряд.
Почему мест не хватает и к чему приведёт борьба с «мёртвыми душами», в преддверии новой приемной кампании в вузы в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель проекта национального рейтинга университетов «Интерфакс» Алексей Чаплыгин.
Собеседник добавил, что инициатива по освобождению от «мёртвых душ» неплохая, потому что она поможет получить места в общежитии тем студентам, которые в этом нуждаются.
Также Алексей рассказал подробно, что будет в кампусах мирового уровню по новому проекту.
По мнению собеседника, такие студенческие городки могут появиться уже в 2025-2026 годах.
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«На самом деле всё сложнее, чем кажется, потому что кроме четырёхлетнего обучения в бакалавриате и пятилетнего в специалитете, есть еще двухлетняя магистратура очная и аспирантура. Именно эти студенты должны постоянно находиться в зоне ответственности университета: и жить, и творить прямо в кампусе. Лучше, конечно, чтобы 100% студентов, независимо от прописки, располагали местами в общежитии. Это вообще-то давнишняя практика университетов мирового уровня, когда студенты всегда в кампусе университета: общаются, учатся, проводят время в лабораториях, социализируются. Новый проект по строительству кампусов мирового уровня, который правительство РФ запустило в 2022 году, как раз и направлен на то, чтобы построить соответствующие мировому уровню кампусы вокруг ведущих вузов страны и в Москве, и в Питере, и в Самаре, и в Нижнем Новгороде, и в Казани, и в Челябинске и так далее. На первом этапе предполагается создать 25 кампусов таких. В некоторых городах это будут такие университетские городки», — сообщил эксперт.
Собеседник добавил, что инициатива по освобождению от «мёртвых душ» неплохая, потому что она поможет получить места в общежитии тем студентам, которые в этом нуждаются.
«Освободиться от мёртвых душ — неплохая инициатива. Почти пятая часть студентов снимают комнаты или квартиры, это приличная нагрузка на семейный бюджет, в первую очередь их нужно обеспечивать общежития. И в этом должна помочь как раз инициатива по отселению «мёртвых душ». Хотя я по собственным наблюдениям не могу сказать насколько велика эта доля мёртвых душ», — отметил специалист.
Также Алексей рассказал подробно, что будет в кампусах мирового уровню по новому проекту.
«А что касается кампусов мирового уровня — это не только общежития, это застройка территории, в которой заинтересованы и городские власти в том числе. Это комплекс, в котором объединены дома, кафе, библиотеки, спорткомплексы, лабораторные здания, учебный здания, жилье для преподавателей, так, как это строилось в конце 40-х начале 50-х годов новое здание МГУ. Это был город в городе», — поделился эксперт.
По мнению собеседника, такие студенческие городки могут появиться уже в 2025-2026 годах.
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Анастасия Бондарева