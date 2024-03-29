Московские студенты рассказали, сколько денег им нужно для счастья

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Опрос сервиса SuperJob показал, что студентам из Москвы для счастья нужно 177 тыс. рублей.
Как передаёт RT, их петербургские коллеги заявили о необходимости 163 тыс. рублей для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. При этом счастье в денежном эквиваленте молодые люди оценивают выше, чем девушки.
Всего в опросе приняли участие 1 тыс. студентов вузов из Москвы и Санкт-Петербурга.
До этого стало известно, что для студентов и школьников вход в Музей Победы в Москве в последний день марта станет бесплатным.
Ранее орехово-зуевские студенты стали призерами Всероссийского конкурса достижений молодежи «Национальное достояние России».
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Всего в опросе приняли участие 1 тыс. студентов вузов из Москвы и Санкт-Петербурга.
«31 марта, в последнее воскресенье первого весеннего месяца, вход в Музей Победы и его филиал для школьников и студентов будет бесплатным. Для этого необходимо на кассе предъявить соответствующее удостоверение», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы музея.
Ранее орехово-зуевские студенты стали призерами Всероссийского конкурса достижений молодежи «Национальное достояние России».
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Мелисса Тимофеева