Газеты или электронные СМИ: стало известно, что предпочитают российские студенты

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Именные стипендиаты правительства Москвы и члены студенческих парламентских клубов посетили редакцию газеты «Вечерняя Москва».
Перед началом экскурсии они изучили свежий выпуск ежедневного издания. Студент второго курса Президентской академии Илья Вагин рассказал, что очень любит читать печатную прессу. Он поделился, что многие не верят в это, поскольку молодому человеку всего 20 лет. Но Илья заявил, что в газетах более глубокие тексты, чем, например, в информационных агентствах.
Экскурсия для студентов началась с просмотра небольшого фильма об истории газеты «Вечерняя Москва». Молодые люди узнали, что за время работы, а это уже более 100 лет, газета ни разу не приостанавливала печать. В годы Великой Отечественной войны она оставалась единственным изданием в городе.
Также в ходе посещения редакции ребята познакомились с главным редактором газеты Александром Куприяновым. Он рассказал, почему, несмотря на развитие электронных СМИ, печатная пресса не теряет своей популярности.
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Экскурсия для студентов началась с просмотра небольшого фильма об истории газеты «Вечерняя Москва». Молодые люди узнали, что за время работы, а это уже более 100 лет, газета ни разу не приостанавливала печать. В годы Великой Отечественной войны она оставалась единственным изданием в городе.
«Газеты, соблюдая законы СМИ, сохраняют индивидуальность, а материалы в интернете – это всего лишь электронная щебенка», – рассказал главред издания.
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Анастасия Чинкова