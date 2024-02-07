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Канада получила запрос РФ об экстрадиции эсэсовца Гунько

07 февраля 2024, 08:31
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Канадским властям передан запрос на экстрадицию в РФ Ярослава Гунько (Хунка). В годы Великой Отечественной войны он служил в дивизии СС «Галичина» и в России будет отвечать по уголовной статье за геноцид против граждан СССР.
Об этом сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов. В разговоре с РИА Новости он отметил, что канадские компетентные органы уже пообещали тщательно рассмотреть материалы, которые они получили от российского дипломатического представительства. Напомним, в годы войны солдаты этой эсэсовской дивизии, наравне с печально известной «Мёртвой головой», отличались особой жестокостью по отношению к русским, полякам и евреям.

Нацист Гунько стал известен всему миру, когда ему стоя аплодировали депутаты парламента Канады, куда его привёл спикер Энтони Рота по случаю приезда очень дорогого для Страны Кленового листа гостя — Владимира Зеленского. Сам канадский законодатель назвал убийцу и палача «героем войны», а украинский президент в знак приветствия поднял сжатый кулак.


Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

После поднявшегося международного скандала Рота подал в отставку и принёс извинения, сообщив, что ничего не знал о прошлом Хунки (Гунько).Канадский премьер Джастин Трюдо сделал вид, что произошедшее его никак не касается, хотя местные СМИ писали, что приглашение эсэсовского «героя» не обошлось без его участия.

Следственный комитет РФ уже получил достоверные данные о дислокации подразделения, в котором служил Гунько. Доказано, что он и его сослуживцы в феврале 1944 года убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая Львовской области Украины. Среди погибших были соплеменники Зеленского евреи и поляки, которых расстреливали, сжигали в собственных домах и костёлах.

Посол Олег Степанов отметил, что, несмотря на все заверения канадских властей, ответа на запрос российского внешнеполитического ведомства пока нет.

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#украина
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Крупнейший банк Китая остановил все расчеты с РФ
07 февраля 2024, 06:44

Фото: iStock/rarrarorro

Крупнейший китайский банк Chouzhou Commercial Bank, ведущая финансовая компания в Китае, уведомил своих клиентов о приостановке операций с Россией. Эту информацию подтверждают несколько российских предпринимателей, а также финансовые консультанты.
Менеджеры банка сообщили клиентам о прекращении взаимодействия с российскими и белорусскими компаниями на прошлой неделе. Это привело к нарушению ряда сделок», — пояснили источники изданию «Ведомости».

По официальной информации, приостановка операций связана с наступающим китайским Новым годом, в связи с которым в Китае ожидаются выходные с 10 по 17 февраля. Поставщики из России опасаются, что до марта у них не удастся возобновить торговлю с Китаем.

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#выходные
#шойгу
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Республиканские законодатели высказались об интервью Карлсона с Путиным
Республиканцы положительно отреагировали на анонс интервью Карлсона с Путиным
07 февраля 2024, 06:18

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Несколько республиканских законодателей США выразили поддержку американскому журналисту Такеру Карлсону после его заявления о намерении взять интервью у президента РФ Владимира Путина.
«Это и есть настоящая журналистика», — написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в социальной сети X, комментируя видеообращение Карлсона.
Член палаты представителей Мэтт Гаетц также назвал решение Карлсона «настоящим журнализмом» в своих постах в социальных сетях.

Видеообращение Такера Карлсона, в котором он объявил о предстоящем интервью с Путиным на фоне кремлевских башен, за шесть часов собрало более 37,5 миллиона просмотров. За тот же период количество подписчиков Карлсона в социальной сети X выросло на более чем 90 тысяч.

Во вторник журналист опубликовал видеообращение, в котором объявил о намерении взять интервью у Путина из-за того, что, по его словам, американцы плохо осведомлены о событиях в России и на Украине. Он также утверждал, что Белый дом дважды пытался помешать его интервью, но пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это утверждение Карлсона.

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#сша
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#журналист
#интервью
#дома
#журналистика
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Спецслужбы Запада пытались вербовать российских дипломатов
Спецслужбы Запада пытались вербовать сотрудников посольства России в Польше
07 февраля 2024, 05:54

Фото: iStock/Racide

Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что сотрудников дипломатического представительства в Польше пытались вербовать западные спецслужбы, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что некоторые дипломаты получали предложения о сотрудничестве с западными спецслужбами, но они реагировали на это соответственно.
Посол отметил, что высококвалифицированные сотрудники продолжают работать в консульском отделе посольства и генконсульствах в разных городах Польши. Он подчеркнул, что они перегруппировались и готовы выполнять свои задачи в новых условиях.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что российские дипломаты за рубежом сталкиваются с попытками вербовки со стороны спецслужб западных стран.

Она упомянула, что сотрудники российских дипломатических миссий получали пуш-уведомления на рабочие компьютеры с призывом «принять правильное решение» в свете проведения специальной военной операции России на Украине.

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#сша
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#обстрел
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Источник рассказал, с кем Блиновская находится в СИЗО
Сокамерницами Блиновской в московском СИЗО-6 являются кандидат и доктор наук
07 февраля 2024, 05:31

Фото: istock / Diy13

В московском СИЗО-6 сокамерницами «Королевы марафонов» Елены Блиновской оказались ученые, передает ТАСС.
«Елена Блиновская находится в обычной четырехместной камере, где ее соседями являются доктор наук и кандидат наук», — сказал источник.
Он также добавил, что все они впервые оказались в местах лишения свободы. Кроме того, он пояснил, что часто соседей подбирают так, чтобы избежать возможных конфликтов между сокамерниками.

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#фрг
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Оборону Камчатки усилят подводными «черными дырами»
07 февраля 2024, 05:12

Фото: iStock/irene_rebrova

Первая дизельная субмарина проекта 636.3 прибыла на Камчатку. Эта подводная лодка, известная как «черная дыра» из-за своей невероятной бесшумности и незаметности для вражеских сил над и под водой.
Минобороны сообщило, что после проведения учений на Камчатке появится еще больше таких «черных дыр», которые будут усиливать оборону региона.

«В настоящее время они изучают акваторию... Возможно, в будущем они будут базироваться там постоянно,» — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков «Известиям».
Подводные лодки будут использоваться для укрепления обороны Камчатки, причем первая «черная дыра» уже прибыла туда, как сообщили источники в Минобороны.

Основной задачей этих субмарин будет обеспечение развертывания стратегических подводных ракетоносцев и их выхода в море, добавил Болтенков. Теперь вопрос заключается в том, как они проявят себя в сложных гидрометеорологических условиях Камчатки.

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#минобороны
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Маск призвал арестовать всех, кто угрожает Карлсону из-за визита в Москву
07 февраля 2024, 04:56

iStock/microgen

Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожает американскому журналисту Такеру Карлсону, находящемуся в Москве для интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он высказал свою позицию на странице в социальной сети Х.
«Арестуйте тех, кто призывает к его (Такера Карлсона) аресту», — написал Макс.
Он также предупредил Карлсона о возможных последствиях, ссылаясь на случай основателя WikiLeaks Джулиана Асанжа, который столкнулся с серьезными обвинениями.

В настоящее время Карлсон находится в Москве и готовится взять интервью у Путина, которое Маск обещал не блокировать в своей социальной сети. Он предостерег Карлсона о возможных опасностях, связанных с его визитом в российскую столицу, имея в виду сложную ситуацию с Ассанжем, который подвергается угрозе тюремного заключения в США.

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#сша
#макс
#интервью
#маск
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Мужчина застал на своем участке занимающуюся сексом пару
07 февраля 2024, 03:58

Фото: iStock/jeffdalt

В одной из деревень провинции Чонбури, Таиланд, местный житель застал мужчину и женщину, которые занимались сексом у его дома. Об этом сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел поздно вечером, когда 48-летний мужчина мыл посуду. Он услышал, как рядом с его домом остановился автомобиль, и подумал, что к нему на участок забрались пьяные люди. Выходя на улицу, он включил фонарик на своем смартфоне и увидел в салоне машины пару, занимающуюся сексом.

Мужчина в автомобиле заметил, что его снимают, и разгневался. Он ударил по стеклу в знак недовольства, а затем резко поехал назад, едва не наехав на владельца участка. Тот успел вовремя увернуться и остался невредимым.

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#люди
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Российский актер умер в возрасте 27 лет
Актер театра и кино Кирилл Турутин умер в возрасте 27 лет, причины не называются
07 февраля 2024, 02:19

Фото: istock / tomertu

На сайте «Электротеатра Станиславский» сообщается о скоропостижной кончине российского актера Кирилла Турутина, который ушел из жизни на 28-м году. В сообщении театра, опубликованном 18 января, говорится о трагической утрате очень молодого и талантливого артиста.
Кирилл Турутин присоединился к коллективу театра в 2020 году и успел сыграть в нескольких спектаклях, включая «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр» и «Служанки». Его актерские достижения также охватывают проекты в кино, среди которых «Вертинский», «Детдомовка» и «Седьмая симфония».

Он успешно завершил актерский курс в Российском государственном институте сценических искусств и прошел обучение в Мастерской индивидуальной режиссуры.

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Небензя заявил о причастности США к крушению Ил-76
Небензя: у России есть доказательства применения Patriot против Ил-76
07 февраля 2024, 01:58

Фото: сайт Кремля

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США прямо причастны к атаке на российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военными. Об этом сообщает ТАСС.
На заседании Совета Безопасности ООН Небензя подчеркнул, что у России имеются непреложные доказательства применения зенитного ракетного комплекса Patriot.

«Это не оставляет сомнений в том, что Вашингтон прямо участвовал в этом инциденте», — отметил он.
Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины и трое сопровождающих, помимо шести членов экипажа. Самолет был сбит украинскими военными.

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