Канада получила запрос РФ об экстрадиции эсэсовца Гунько

Фото: РИА Новости/Стрингер
Канадским властям передан запрос на экстрадицию в РФ Ярослава Гунько (Хунка). В годы Великой Отечественной войны он служил в дивизии СС «Галичина» и в России будет отвечать по уголовной статье за геноцид против граждан СССР.
Об этом сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов. В разговоре с РИА Новости он отметил, что канадские компетентные органы уже пообещали тщательно рассмотреть материалы, которые они получили от российского дипломатического представительства. Напомним, в годы войны солдаты этой эсэсовской дивизии, наравне с печально известной «Мёртвой головой», отличались особой жестокостью по отношению к русским, полякам и евреям.
Нацист Гунько стал известен всему миру, когда ему стоя аплодировали депутаты парламента Канады, куда его привёл спикер Энтони Рота по случаю приезда очень дорогого для Страны Кленового листа гостя — Владимира Зеленского. Сам канадский законодатель назвал убийцу и палача «героем войны», а украинский президент в знак приветствия поднял сжатый кулак.
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
После поднявшегося международного скандала Рота подал в отставку и принёс извинения, сообщив, что ничего не знал о прошлом Хунки (Гунько).Канадский премьер Джастин Трюдо сделал вид, что произошедшее его никак не касается, хотя местные СМИ писали, что приглашение эсэсовского «героя» не обошлось без его участия.
Следственный комитет РФ уже получил достоверные данные о дислокации подразделения, в котором служил Гунько. Доказано, что он и его сослуживцы в феврале 1944 года убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая Львовской области Украины. Среди погибших были соплеменники Зеленского евреи и поляки, которых расстреливали, сжигали в собственных домах и костёлах.
Посол Олег Степанов отметил, что, несмотря на все заверения канадских властей, ответа на запрос российского внешнеполитического ведомства пока нет.
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Нацист Гунько стал известен всему миру, когда ему стоя аплодировали депутаты парламента Канады, куда его привёл спикер Энтони Рота по случаю приезда очень дорогого для Страны Кленового листа гостя — Владимира Зеленского. Сам канадский законодатель назвал убийцу и палача «героем войны», а украинский президент в знак приветствия поднял сжатый кулак.
После поднявшегося международного скандала Рота подал в отставку и принёс извинения, сообщив, что ничего не знал о прошлом Хунки (Гунько).Канадский премьер Джастин Трюдо сделал вид, что произошедшее его никак не касается, хотя местные СМИ писали, что приглашение эсэсовского «героя» не обошлось без его участия.
Следственный комитет РФ уже получил достоверные данные о дислокации подразделения, в котором служил Гунько. Доказано, что он и его сослуживцы в феврале 1944 года убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая Львовской области Украины. Среди погибших были соплеменники Зеленского евреи и поляки, которых расстреливали, сжигали в собственных домах и костёлах.
Посол Олег Степанов отметил, что, несмотря на все заверения канадских властей, ответа на запрос российского внешнеполитического ведомства пока нет.
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Александр Бойцов