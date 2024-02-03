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Посол России в Канаде Олег Степанов высказал мнение, что канадские власти должны признать свою ответственность за долгое время утаивания нацистских преступников от правосудия. Это заявление было сделано после публикации доклада историка Алти Родала в Библиотеке и архиве Канады, касающегося иммиграции нацистов в Канаду в 1980-х годах.
Степанов также призвал канадские власти принести официальные извинения за свои действия.
Скандал вокруг почитания нацистского палача Гунько в канадском парламенте стал поводом для публикации данного доклада, вызвав возмущение в обществе. Однако, по мнению дипломата, это только первый шаг. Степанов подчеркнул, что необходимо полное признание ответственности властей Канады за многолетнее покрывательство нацистских преступников и предложил принесение официальных извинений как на международном уровне, так и перед русской общиной Канады.
Посол также выразил мнение, что канадские власти должны снести памятники членам дивизии СС «Галиция» и провести расследование фактов оправдания нацизма структурами, такими как Канадский украинский конгресс. Он также подчеркнул, что официальный ответ на запрос России об экстрадиции Гунько и действия канадской юстиции в этом вопросе будут показателем реального отношения страны к выявленным проблемам.
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Скандал вокруг почитания нацистского палача Гунько в канадском парламенте стал поводом для публикации данного доклада, вызвав возмущение в обществе. Однако, по мнению дипломата, это только первый шаг. Степанов подчеркнул, что необходимо полное признание ответственности властей Канады за многолетнее покрывательство нацистских преступников и предложил принесение официальных извинений как на международном уровне, так и перед русской общиной Канады.
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Артем Кузьмин