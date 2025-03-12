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Канделаки вспомнила о плевке в лицо Саакашвили

Канделаки: я когда-то плюнула в лицо Саакашвили и горжусь этим
Тина Канделаки (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Тина Канделаки (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Генеральный директор ТНТ и заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки прокомментировала приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в своем Telegram-канале.
По словам телеведущей, она ждала этого события 16 лет.

«Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии», — сообщила Канделаки.

В 2020 году Тина Канделаки рассказывала о сексуальных домогательствах со стороны Саакашвили.

Тбилисский городской суд в среду, 12 марта 2025 года, приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о госрастрате.

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#суд
#грузия
#тюрьма
Казахстанский видеосервис комика Руслана Белого* не приносит прибыли
12 марта 2025, 13:06

Руслан Белый* (Фото: Инстаграм** @ruslan_belyy_)

Комик Руслан Белый* после отъезда из РФ открыл собственный бизнес — платную площадку для публикации выступлений стендаперов Concert Place он зарегистрировал в Казахстане. Об этом информирует «Постньюс».
Уточняется, что сервис стендапера оказался безуспешным. По данным «Постньюс», за весь прошлый год Белый* получил с дистрибуции концертов через него порядка 3,6 млн рублей.

Комик, который уехал из России сразу после начала спецоперации на Украине, зарегистрировал товарищество с ограниченной ответственностью Concert Place в Алма-Ате в феврале 2023 года. Согласно информации из отчетов, в 2023 году Белый* заплатил налогов всего на 24 тыс тенге (4,6 тыс рублей) , а в 2024 году, когда стендапер стал публиковать записи концертов, — 551 тыс тенге (110 тыс рублей).

Примечательно, что артист мог зарегистрировать бизнес в Казахстане из-за выгодного налогового режима. Так, налог на прибыль составляет 3%, а доход Concert Place в 2023 году был равен 155 тыс рублей, в 2024-м — 3,6 млн рублей.

Если сравнить заработанную комиком сумму за прошлый год с доходами других шоуменов, то указанная прибыль может показаться очень незначительной.

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*Признан в РФ иноагентом

**Запрещен в РФ
#бизнес
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#артист
#налог
#рф
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«Кислотный удар»: Диетолог раскрыла главную опасность ананаса
Диетолог Соломатина: ананас нельзя есть на голодный желудок
12 марта 2025, 11:12

Фото: iStock/Anetlanda

Сочный, вкусный, ароматный ананас по достоинству оценит каждый человек, который любит тропические фрукты. Он является не только украшением праздничного стола, но и отличным дополнением к основным блюдам.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что ананас на голодный желудок оказывает раздражающий эффект.

«Ананас лучше есть с куском мяса. Не зря рекомендуют мариновать шашлык иногда не в уксусе, а именно в кислых фруктах. Там есть обжигающая кислота, которую нельзя употреблять на голодный желудок», — сказала эксперт.

По ее словам, ананасы не рекомендуется употреблять людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, язвами и гастритами. Также не стоит увлекаться желтым кислым фруктом беременным.

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#продукты
#врач
#диетолог
#шашлык
#опасность
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Диетолог раскрыла пользу и опасность желтого низкокалорийного фрукта
Диетолог Соломатина: ананасы нельзя есть беременным и больным гастритом
12 марта 2025, 10:57

Фото: iStock/Oleksii Polishchuk

Ананас — это фрукт, который растет на низких кустах, преимущественно в жарком климате. Специалисты утверждают, что употребление это фрукта полезно по многим причинам.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что в ананасе много полезных для организма веществ.

«В ананасе много витамина С, который необходим для иммунной системы, есть каротиноиды, то есть предшественники витамина А. Это даёт ему возможность бороться с заболеваниями, поскольку вирусы садятся на слизистую, а она, благодаря витамину А, быстрее обновляется. Еще там есть витамины группы В, калий и магний — это укрепляет сердечно-сосудистую систему и понижает артериальное давление, успокаивает», — объяснила эксперт.

Также, по словам диетолога, в ананасе есть фермент, который хорошо расщепляет белок и обладает противовоспалительным свойством. Однако Соломатина добавила, что на голодный желудок ананас употреблять опасно: он может начать переваривать слизистую.

«Людям с гастритом, язвой, повышенной кислотностью не рекомендуется есть ананасы. Это будет удар по больному кислотой. Беременным нельзя увлекаться ананасами тоже, это может вызвать сокращение матки. А здоровому человеку лучше употреблять этот фрукт после еды в качестве десерта», — сообщила она.

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#продукты
#врач
#диетолог
#опасность
#витамины
#вирусы
#удар
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Конкурс «Моя страна — моя Россия» начал отбор экспертов
12 марта 2025, 10:27

Фото: пресс-служба конкурса «Моя страна — моя Россия»

Начался приём заявок на участие в качестве эксперта во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей», заявки будут принимать до 22 апреля, сообщает пресс-служба конкурса.
«Попробовать себя в роли эксперта может каждый человек, обладающий знаниями в одной из номинаций конкурса или в области работы с молодёжью, педагогики и социального проектирования. При этом необходимо разделать ценности конкурса и быть готовым вдохновлять своим примером», — говорится в сообщении.
Эксперты будут оценивать проекты в 14 номинациях. Для того, чтобы стать экспертом и получить допуск к оценке конкурсных работ, нужно будет пройти обучение и квалификационное тестирование. Подробная информация размещена на официальном сайте конкурса.

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#конкурс
#экспертное мнение
#россия
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Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы
Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о госрастрате
12 марта 2025, 10:03

Михаил Саакашвили (Фото: РИА Новости/Игорь Маслов)

Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Михаила Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает Mtavari.
По данным обвинения, с 2014 года Саакашвили на госсредства покупал одежду, оплачивал сыну учёбу и делал косметические процедуры. Уточняется, что в срок наказания зачтут период лишения свободы с 1 октября 2021. Согласно информации источника, бывшему грузинскому политику запретили занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

Суд также признал виновным экс-главу службы госохраны Темура Джанашию. Отмечается, что ему назначен штраф в размере 300 тыс лари (108 тыс долларов).

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#суд
#штраф
#грузия
#тюрьма
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