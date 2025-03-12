Канделаки вспомнила о плевке в лицо Саакашвили

Тина Канделаки (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Генеральный директор ТНТ и заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки прокомментировала приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в своем Telegram-канале.
По словам телеведущей, она ждала этого события 16 лет.
В 2020 году Тина Канделаки рассказывала о сексуальных домогательствах со стороны Саакашвили.
Тбилисский городской суд в среду, 12 марта 2025 года, приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о госрастрате.
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«Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии», — сообщила Канделаки.
В 2020 году Тина Канделаки рассказывала о сексуальных домогательствах со стороны Саакашвили.
Тбилисский городской суд в среду, 12 марта 2025 года, приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о госрастрате.
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Екатерина Коршунова