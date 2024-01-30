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Кандидаты в президенты Финляндии поразмышляли о звонке Путина после победы

Кандидаты в президенты Финляндии не сошлись во мнении по «звонку Путина»
30 января 2024, 01:51
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

В ходе выступления на телеканале Yle кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто высказали свои размышления относительно того, приняли бы они поздравления с победой на выборах от президента России Владимира Путина.

Александр Стубб отметил, что он не ответил бы на звонок российского лидера. По его словам, в настоящее время у Финляндии отсутствуют политические отношения с Москвой, и их возобновление может произойти только после урегулирования конфликта на Украине или в случае согласования данного вопроса с союзниками.

С другой стороны, Пекка Хаависто принял более мягкую позицию. Он подчеркнул, что ответил бы на звонок президента Путина, так как это проявление уважения к высокому должностному лицу. Однако он добавил, что вопросы политики он обсудил бы только после предварительной координации с Евросоюзом.

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#рф
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Компания Маска успешно вживила имплант в мозг человека
Маск: первый человек прошел процедуру вживления в мозг импланта Neuralink
30 января 2024, 02:33

Фото: istockphoto/Highwaystarz-Photography

Илон Маск объявил, что первый человек успешно перенесший операцию по вживлению импланта от компании Neuralink и находится в хорошем состоянии.
«Вчера первый человек получил имплант от Neuralink и успешно восстанавливается», — сообщил предприниматель в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Маск отметил, что предварительные данные по работе устройства показывают обнадеживающие результаты.э

В мае прошлого года компания Neuralink получила разрешение регулятора на проведение клинических испытаний на людях, а в сентябре объявила о наборе добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантатов в мозг.

Эти импланты, по заявлению Маска, будут использоваться для управления протезами. Он также рассказал о планах создания протезов, управляемых вживленными в мозг имплантатами, и предположил, что стоимость таких процедур может составить около 60 тысяч долларов.

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#данные
#человек
#маска
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Американцы высказались за возведение барьеров на границе с Мексикой
Rasmussen Reports: 69% американцев одобряют барьеры на границе с Мексикой
30 января 2024, 01:27

Фото: IStock/kieferpix

Большинство граждан США выступают за установку барьеров на границе Техаса с целью противостояния нелегальному потоку мигрантов в страну, свидетельствует опрос, проведенный исследовательским центром Rasmussen Reports.
По данным опроса, более двух третей (69%) опрошенных поддерживают текущую политику техасских властей по противодействию незаконному пересечению границы. Несогласны с подобными мерами всего 27% респондентов, в том числе примерно 15% выразили «категорическое несогласие».

Исследование было проведено среди 940 американцев в период с 23 по 25 января по телефону и онлайн. Погрешность опроса составляет примерно 3 процентных пункта.

В последние дни ситуация на границе стала более напряженной, особенно после того, как Верховный суд США, по запросу администрации, разрешил снять забор из колючей проволоки, установленный вдоль границы с Мексикой техасскими властями.

Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о «вторжении» и предпринял шаги по самозащите из-за ситуации с мигрантами. Он подчеркнул готовность штата внедрять собственные меры до тех пор, пока федеральные власти не обеспечивают безопасность границы. Губернаторы из 25 штатов, подконтрольных республиканцам, обвинили президента США Джо Байдена в неспособности бороться с нелегальной миграцией и выразили свою солидарность с техасскими властями.

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#сша
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#безопасность
#исследование
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#меры
#губернаторы
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Великобританию ждет кровавый дождь
Daily Mail: в Британии прольется кровавый дождь из-за пылевых бурь в Сахаре
30 января 2024, 01:13

Фото: iStock/TomasSereda

Британское метеорологическое бюро предупредило о приближающемся «кровавом» дожде, сообщает Daily Mail. По информации издания, такой необычный оттенок осадкам придает пыль из пустыни Сахара.
Эта пыль, преодолев около пяти тысяч километров, добралась до Британии. Подобное явление уже наблюдалось в 2023 году, когда на подсохших после дождя автомобилях остался тонкий слой красноватой пыли.

Вследствие недавних пылевых бурь на севере Африке, пыль из Сахары направляется на север, и в ближайшие дни Великобритания столкнется с ее воздействием. Эксперты советуют отложить мытье машин и насладиться красочными закатами и рассветами.

Отмечается, что оттенок осадков зависит от содержащихся в них примесей, таких как вулканический пепел, меловая пыль и пыльца растений.

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#погода
#эксперты
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#метеоролог
#косметолог
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США отказали в визе главе делегации России для участия в сессии ООН
МИД: США не дали визу главе делегации РФ Люкманову на сессию спецкомитета ООН
29 января 2024, 23:57

Фото: istockphoto/Askolds

Главе делегации России, специальному представителю президента по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Артуру Люкманову Соединенные Штаты отказали в выдаче визы для участия в сессии в ООН по разработке конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом сообщил Андрей Акульчев, главный советник Департамента международной информационной безопасности МИД РФ, передает ТАСС.
Акульчев отметил, что российская сторона обратилась к секретариату спецкомитета ООН с запросом об обеспечении полноценного участия делегации России в переговорах, но на это не последовало никакой реакции.

Он также подчеркнул, что данная ситуация свидетельствует о неспособности или нежелании прекратить действия США и Австрии, которые либо отказывают в выдаче виз российским дипломатам и экспертам, либо затягивают процесс рассмотрения.

Представитель РФ также указал на то, что секретариат спецкомитета ООН не смог организовать гибридный формат переговоров.

Это не первый случай, когда США отказывают в выдаче виз российским делегатам. В предыдущем случае, в марте 2023 года США отклонили запрос на визы для членов российской межведомственной делегации, планировавших участие в деятельности рабочей группы ООН по информационным и коммуникационным технологиям.

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В Армении осквернили памятник детям блокадного Ленинграда
Житель Еревана устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда
29 января 2024, 23:22

Фото: istockphoto/Natalia POGODINA

В Ереване местный житель совершил акт вандализма возле памятника детям блокадного Ленинграда, передает РИА Новости.
Мужчина опрокинул венки и топтал ленту в цветах российского триколора. Записав свои действия на видео, которое было опубликовано в социальных сетях, мужчина, представившийся как Самвел Ширинян, выразил свое недовольство заявлениями официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она призвала предоставить ссылки на документы международных организаций, подтверждающие факты этнических чисток в Карабахе. Ширинян отметил, что не существует никаких документов о блокаде Ленинграда.

Ранее в другом городе России, Камышине, неизвестные осквернили братскую могилу участников Сталинградской битвы, поджигая цветы и пачкая фасад Вечного огня.

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Метеоролог Старков: «В Москву возвращается оттепельная погода»
29 января 2024, 21:30

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что столицу ожидает оттепельная погода.
«В Москву возвращается оттепельная погода несмотря на то, что наступает самое холодное время в году. Обычно на конец января - начало февраля приходятся народные морозы. Как правило, среднесуточная температура в этот период достигает самых низких в среднегодовом цикле значений. Но благодаря мощному потоку атлантического тепла этот тренд будет сломлен, а погода, ко всему прочему, будет ещё и облачной», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Старков.

Он добавил, что при этом со среды в Москве пойдёт мокрый снег с дождём.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве уже завтра, 30 января, ожидаются мокрый снег и морось.

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В Подмосковье начали создавать холодильники для хранения саженцев и сеянцев
29 января 2024, 19:08

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На подмосковных лесопожарных станциях, в питомниках и лесничествах начали создавать снежные кучи и ледники для хранения посадочного материала. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Устойчивый и обильный снежный покров этой зимой способствует созданию снежных хранилищ для временного размещения посадочного материала. Саженцы и сеянцы предназначены для искусственного лесовосстановления этой весной в рамках нацпроекта «Экология». Работы уже начались на территории Дмитровского и Орешковского лесных питомников», – рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
Специалисты лесного хозяйства заранее подготовили площади для хранилищ ближе к местам будущих посадок. Затем они собрали снег в кучи или завезли его в хранилища, накрыли соломой и опилками. Созданные таким образом воздушные подушки поддержат внутри ледников и снежных куч минусовую температуру до середины весны. Это позволит сохранить корневую систему саженцев и сеянцев

Баженов добавил, что создание снежных укрытий запланировано на территории всех 19 лесничеств.

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#подмосковье
#московская область
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Проживающие в Московской области блокадники получили выплаты и почётные знаки
29 января 2024, 18:16

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Проживающие в Подмосковье жители блокадного Ленинграда получили выплату и почётные знаки к 80-летнему юбилею освобождения города от фашистской блокады, сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области в понедельник.
В Подмосковье – свыше 600 участников обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Самая старшая блокадница области, 105-летняя Ксения Васильевна Обухович, проживает в Королёве.
«Ветераны получили региональную выплату 3 тыс рублей и федеральную выплату 50 тыс рублей. Кроме того, те, кто пережил блокаду города, были награждены почётными знаками «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», – рассказала глава министерства Людмила Болатаева.
Помимо этого, в Минсоцразвития напомнили, что жителям блокадного Ленинграда с 1 декабря прошлого года доступен бесплатный проезд в поездах дальнего следования. Ветеран может бесплатно взять с собой одного сопровождающего.

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#подмосковье
#московская область
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Рогозин признался, что написал две грустные песни
29 января 2024, 18:04

Фото: istockphoto.com/ronstik

Сенатор от Запорожской области, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поделился, что написал две грустные песни.
Однако, отметил он, исполнять для кого-либо композиции пока не готов.

«Я написал там две песни, но они очень грустные. Не пишется там ничего, не до творчества. Всёе там сурово. Весёлые песни могут петь те, кто не на фронте. Там другое слушают. У меня одна из этих песен написана от имени войны», — поделился в беседе с Газета.ру Рогозин.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявлял, что ВСУ следили за работой журналистов «Россия 24» с помощью беспилотника и преднамеренно нанесли удар по ним. По его словам, нападение журналистов «Россия-24» совершено 22 ноября в 14.40 в 4 км от линии соприкосновения. ВСУ наблюдали за Борисом Максудовым и его коллегами с помощью БПЛА.

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#россия
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#творчество
#песня
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