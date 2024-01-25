Финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с РФ

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Сотрудники пограничной охраны Финляндии задержали 18 нарушителей на закрытой границе с РФ.
Об этом сообщили в четверг, 25 января, на сайте ведомства. Нарушители подозреваются в нарушении государственной границы, в Иматре, к северу от погранпункта.
Сообщается, что лица пересекли госграницу без транспорта. В группу входили мужчины, женщины и дети. По предварительной информации, все они выходцы с Ближнего Востока. Данные лица подали прошение о предоставлении убежища, сказано в пресс-релизе.
Ранее МИД РФ сообщил о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве между Россией и Финляндией, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, ноту послу Финляндии в России вручили 25 октября 2023 года. В документе было сказано, что в ответ на конфронтационные действия финской стороны Россия приняла решение о прекращении «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой», которое было подписано 13 апреля 2012 года.
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Сообщается, что лица пересекли госграницу без транспорта. В группу входили мужчины, женщины и дети. По предварительной информации, все они выходцы с Ближнего Востока. Данные лица подали прошение о предоставлении убежища, сказано в пресс-релизе.
Напомним, ноту послу Финляндии в России вручили 25 октября 2023 года. В документе было сказано, что в ответ на конфронтационные действия финской стороны Россия приняла решение о прекращении «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой», которое было подписано 13 апреля 2012 года.
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Мария Фирсова