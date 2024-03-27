Кандидатов в водители при провале трех экзаменов обяжут ждать полгода

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В России с 1 апреля изменится срок пересдачи экзаменов на получение водительских прав тем, кто не сдал его минимум три раза подряд. Следующую попытку теперь будут давать только спустя шесть месяцев после последней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
«Для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен, назначается повторный экзамен, который проводится не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена, а для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен с третьей и последующих попыток, — не ранее чем через 6 и не позднее 9 месяцев со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена», — сказано в документе.
Такие же правила распространяются и на пересдачу практического экзамена.
До конца марта пересдать теоретический и практический экзамены по вождению можно не раньше чем через один и не позже трех месяцев со дня проведения предыдущей попытки.
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Такие же правила распространяются и на пересдачу практического экзамена.
До конца марта пересдать теоретический и практический экзамены по вождению можно не раньше чем через один и не позже трех месяцев со дня проведения предыдущей попытки.
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Ювелина Бернст