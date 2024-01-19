Автоэксперт Кадаков: Части россиян необходимо заменить водительские права

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В декабре 2023 года МВД РФ приняло решение о продлении срока действия водительских прав, которые истекают в 2024 и 2025 годах, но некоторых россиянам все же следует их заменить. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на главреда журнала «За рулем» Максима Кадакова.
«При выезде за рубеж (не важно, куда — в Казахстан, в Белоруссию, в Азербайджан, в Армению) нужно, конечно, права менять, потому что тамошние полицейские будут смотреть на срок действия, который указан на пластике. Доступа к российским базам данных у них нет», — цитирует издание слова собеседника.
Кадаков добавил, что в других случаях человек может сам решить, когда заменять права. Специалист добавил, что можно сделать это до или после истечения срока действия документа.
«Можно и после истечения срока поменять права, в том числе продлённого срока. За это тоже никакого штрафа нет. Главное помнить, что выезжать на дороги в последнем случае нельзя», — пояснил эксперт.
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