Россияне, уклоняющиеся от военкомата, не смогут получить водительские права

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В России изменился регламент сдачи экзаменов на получение водительским прав. Он вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Теперь россияне, которые не явились по повестке в военкомат, к экзаменам допущены не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
Согласно сообщению, россиян, которые не явились по повестке в военкомат, не допустят к экзамену на права. Таким образом, они не смогут получить водительское удостоверение.
Ранее президент России Владимир Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с использованием электронного реестра, который разрабатывает Минцифры. Также глава государства призвал обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток.
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«Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата», - говорится в сообщении.
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Элина Позднякова