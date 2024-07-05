Капремонт знаменитой мытищинской гимназии завершат в будущем году

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Исполняющий обязанности главы Мытищ Олег Сотник проверил ход капремонта Мытищинской гимназии №17. Работы стартовали в этом году, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В здании обновят системы вентиляции, электроснабжения и электроосвещения, отопления, водоснабжения и канализации. В подвале, где наблюдалось подтопление, заменят коммуникации. Всё необходимое уже закуплено и доставлено на объект.
Гимназия №17 – одно из старейших образовательных учреждений муниципалитета. В прошлом году оно отметило 60-летний юбилей. Среди выпускников – победители и призёры олимпиад и конкурсов. В конце прошлого года гимназия вошла в топ-75, став получателем гранта «Умные школы» Подмосковья.
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«Сейчас на 70% уложен первый слой кровли, начаты работы в санузлах. К началу учебного года деревянные окна в гимназии заменят на современные оконные блоки. Также будут обновлены фасад и входная группа. Чтобы не нарушать учебный процесс, капремонт будет проходить в два этапа и завершится в 2025 году», – говорится в сообщении.
Гимназия №17 – одно из старейших образовательных учреждений муниципалитета. В прошлом году оно отметило 60-летний юбилей. Среди выпускников – победители и призёры олимпиад и конкурсов. В конце прошлого года гимназия вошла в топ-75, став получателем гранта «Умные школы» Подмосковья.
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Лора Луганская