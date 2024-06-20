Спорткомплекс с бассейном в Мытищах достроят в 2025 году

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Строительство спортивного комплекса с бассейном и гидромассажными купелями ведётся на улице Колпакова в Мытищах, сдать объект планируют в четвёртом квартале 2025 года, в настоящее время его строительная готовность составляет 25 процентов. Ход работ проверили инспекторы главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В настоящее время рабочие устраивают конструкции надземной части будущего спорткомплекса», — отмечается в сообщении.Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит около 4,6 тыс. квадратных метров. На первом этаже предусмотрен бассейн размером 25 на 11 метров с пятью дорожками, рядом будут душевые секции и две гидромассажные купели. Второй этаж займут раздевалки, три спортзала, детская комната и душевые для посетителей и персонала. На третьем этаже разместятся залы для единоборств и фитнеса.
Прилегающую территорию благоустроят и сделают парковку на 15 машин.
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