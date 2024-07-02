Мытищинские врачи спасли жизнь пациенту с огромным флотирующим тромбом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Мытищинской больницы спасли жизнь мужчине с 12-сантиметровом флотирующим тромбом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 64-летний пациент с жалобами на сильную боль в пояснице и онемение конечностей. В ходе ультразвукового исследования у него в нижней полой вене обнаружили тромб размером 12 см.
За жизнь пациента боролась бригада хирургов при участии главного внештатного специалиста Минздрава Московской области по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Алексея Азарова.
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«Полая вена − самая крупная в организме человека. Она была полностью тромбирована, и, что опаснее всего, тромб был подвижен. Одно неловкое резкое движение могло бы привести к неминуемой мгновенной смерти», − рассказал заведующий Центром спасения конечностей Мытищинской больницы Родион Шилов.
За жизнь пациента боролась бригада хирургов при участии главного внештатного специалиста Минздрава Московской области по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Алексея Азарова.
«Под местной анестезией мы удалили огромный тромб из нижней полой вены, выделили на шее ярёмную вену, затем провели через неё инструмент для удаления крупных тромбов. Извлекали тромб в несколько приёмов, с максимальной аккуратностью. Такая тактика лечения была единственно возможной, так как вариант с установкой специальной «ловушки» не дал бы результата», – пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.После операции мужчина прошёл курс восстановительного лечения и уже готовится к выписке.
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Лора Луганская