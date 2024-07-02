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Мытищинские врачи спасли жизнь пациенту с огромным флотирующим тромбом

02 июля 2024, 15:22
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Мытищинской больницы спасли жизнь мужчине с 12-сантиметровом флотирующим тромбом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 64-летний пациент с жалобами на сильную боль в пояснице и онемение конечностей. В ходе ультразвукового исследования у него в нижней полой вене обнаружили тромб размером 12 см.
«Полая вена − самая крупная в организме человека. Она была полностью тромбирована, и, что опаснее всего, тромб был подвижен. Одно неловкое резкое движение могло бы привести к неминуемой мгновенной смерти», − рассказал заведующий Центром спасения конечностей Мытищинской больницы Родион Шилов.


За жизнь пациента боролась бригада хирургов при участии главного внештатного специалиста Минздрава Московской области по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Алексея Азарова.
«Под местной анестезией мы удалили огромный тромб из нижней полой вены, выделили на шее ярёмную вену, затем провели через неё инструмент для удаления крупных тромбов. Извлекали тромб в несколько приёмов, с максимальной аккуратностью. Такая тактика лечения была единственно возможной, так как вариант с установкой специальной «ловушки» не дал бы результата», – пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.
После операции мужчина прошёл курс восстановительного лечения и уже готовится к выписке.

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#мытищи
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
Россиянам напомнили о страшной опасности жары
Врач Концелайло предупредила о возможном росте риска инсульта и инфаркта в жару
02 июля 2024, 15:01

Фото: iStock/lamyai

Врач-кардиолог Полина Концелайло заявила, что жара может быть очень опасна, в частности, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Она отметила, что в знойную погоду возрастают риски обострений хронических болезней, а также инсультов и инфарктов.

«Экстремальная жара увеличивает риск осложнений, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность. Это может привести к одышке, головокружению, обморокам, колебаниям артериального давления, учащению приступов стенокардии, риску инфарктов и инсультов», — отметила в беседе с «Известиями» специалист.

А врач по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Чемисова рекомендовала при тренировках в жаркую погоду пить изотоники.

«Надо уделить внимание разминке, чтобы подготовить организм к нагрузкам. Во время тренировки стоит снизить интенсивность на 15-20% от обычной и сократить длительность занятий. Увеличьте время отдыха между подходами и постепенно повышайте нагрузку. Для охлаждения используйте влажные полотенца и распылители с водой. В конце проведите заминку», — добавила в беседе с RT Чемисова.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что во время аномальной жары надо по возможности оставаться дома, пить больше воды и меньше двигаться.

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#жара
#кардиолог
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#тренировки
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Стоматологи вручают маленьким мытищинцам грамоты за лечение зубов
02 июля 2024, 14:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Врачи стоматологического отделения Мытищинской больницы награждают юных пациентов грамотами за смелость. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Идею с грамотами подала Татевик Микаелян − врач-стоматолог, которая в медицине почти 15 лет», − пояснила заведующая стоматологическим отделением больницы Ольга Кормилицына.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В администрации напомнили, что детский врач-стоматолог принимает в поликлинике №6 в жилом комплексе «Пироговская ривьера». Записаться в детский стоматологический кабинет жители муниципалитета могут через инфоматы в поликлиниках, личный кабинет портала госуслуг или по телефону единой справочной службы 8 (495) 308-13-00.

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#стоматолог
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#московская область
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В подмосковной деревне Селиваниха открылся отремонтированный ФАП
02 июля 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фельдшерско-акушерский пункт открылся после ремонта в деревне Селиваниха городского округа Егорьевск, приём пациентов уже ведётся, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациентов в ФАПе принимает фельдшер. Кроме того, там проводят выездные приёмы врачи общей практики и узкопрофильные специалисты. В ФАПе также можно пройти первый этап диспансеризации, сделать прививки и получить телемедицинскую консультацию и льготные лекарства», — отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что в число обязанностей фельдшера в ФАПе входит наблюдение за пациентами с хроническими болезнями.

ФАП в Селиванихе обслуживает местных жителей, а также население деревень Фирстово, Пантелеево, Батраки и Сурово — всего около полутора тысяч человек.

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#минздрав мо
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Врач Кондрахин напомнил об основных правилах поведения в аномальную жару
01 июля 2024, 19:56

Фото: iStock/fizkes

Кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что во время аномальной жары надо по возможности оставаться дома, пить больше воды и меньше двигаться.
«Самое первое — не выходить на улицу, когда стоит зной. Если по какой-то причине надо куда-то идти — одеваем лёгкую одежду, закрываем тело, чтобы лучи никак не нагревали кожу. Ткань одежды должна быть хлопчатобумажная или льняная. Также нужно каждые 5-7 минут делать глоточек воды. И делать это надо постоянно автоматически. В зной поменьше двигаться, поменьше ходить», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Кондрахин.

До этого россиянам рассказали, как помочь домашним животным перенести жару. Как пишет Общественная Служба Новостей, в доме необходимо обеспечить комфортную для питомцев температуру (22-24°C), расставить по дому миски с водой, охладить с помощью протирания мокрым полотенцем или влажной салфеткой. При этом в последнем пункте надо быть особенно аккуратным, чтобы не переохладить и не простудить животное.

Ранее сомнолог Павел Кудинов заявил, что проветривание комнаты и холодный душ способствуют лучшему засыпанию в жару.

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#рекомендации
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Россиянам назвали способы выспаться в аномальную жару
Сомнолог Кудинов рекомендовал проветривать комнату перед сном в жару
01 июля 2024, 19:11

Фото: iStock/demaerre

Сомнолог Павел Кудинов заявил, что проветривание комнаты и холодный душ способствуют лучшему засыпанию в жару.
«Оптимальная температура для сна составляет в районе 21°C, и должна быть влажность. В помещении надо ставить кондиционер либо ополаскиваться холодной водой перед сном. Во второй половине дня можно зашторить окна, чтобы не нагревалось помещение, а днём можно использовать плотные шторы и создать аналог блэкаута, чтобы снизить световой поток», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кудинов.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин заявил, что для оказания помощи при солнечном ударе пострадавшего необходимо как можно скорее перенести в прохладное место и вызвать скорую помощь.

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#безопасность
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#правила
#сон
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IT-эксперт Ермаков раскрыл, как именно ИИ применяется в медицине
IT-эксперт Ермаков: ИИ используется в медицине как помощник
01 июля 2024, 16:39

Фото: iStock/pcess609

IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков заявил, что искусственный интеллект сейчас активно используется во многих областях, в том числе и медицине.
Он отметил, что ИИ помогает врачам более точно и эффективно ставить диагнозы, расшифровывать снимки и даже создавать новые препараты. Однако есть и обратная сторона: новые технологии могут провоцировать нехватку кадров.

«Возникает проблема нехватки кадров, которые одновременно хорошо понимают предметную область применения и имеют представление о проектировании и использовании систем ИИ. ИИ в сфере медицины используется в качестве помощника в постановке диагноза. Искусственный интеллект может распознавать изображения. Специалисты пытаются применять ИИ при создании лекарств», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Ермаков.

До этого сообщалось, что врачи Видновской КБ спасли мужчину с ножевым ранением артерии.

«Благодаря грамотным действиям медиков амбулатории «Горки Ленинские» мужчина был спасен. Сегодня он находится под амбулаторным наблюдением врачей. Медики амбулаторного звена нацелены на оказание первичной медицинской помощи, экзамен на знание неотложных мероприятий для устранения состояния, угрожающего жизни и здоровью, сдан нашими коллегами», — приводит Общественная Служба Новостей слова заведующего травматологическим отделением больницы Ибрагима Абакарова.

Ранее сообщалось, что спектральный компьютерный томограф установили рентгенологическом отделении стационара главного хирургического корпуса МОНИКИ им. Владимирского.

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В МОНИКИ установили первый в Подмосковье спектральный компьютерный томограф
01 июля 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Спектральный компьютерный томограф установили рентгенологическом отделении стационара главного хирургического корпуса МОНИКИ им. Владимирского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Это первый подобный аппарат КТ в регионе. Его будут использовать при исследованиях сердца и коронарных сосудов, грудного отдела аорты, а также для диагностики онкологических пациентов. (…) На закупку и установку нового аппарата КТ было направлено около 150 миллионов рублей», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Спектральный компьютерный томограф позволяет за одно обследование проверить характеристику состава тканей и анатомические структуры, при этом лучевая нагрузка на пациента ниже, чем при исследовании с помощью КТ-аппаратов предыдущего поколения.

Современная медицинская техника закупается для больниц и поликлиник Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#здравоохранение
#минздрав мо
#московская область
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Здоровье в парках Подмосковья с начала лета проверили уже более 3,8 тыс. жителей
01 июля 2024, 13:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

560 человек приняли участие в минувшие выходные в выездной акции по проверке здоровья в парках Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На этот раз бригады врачей работали в 34 городских округах, в том числе в Можайске, Чехове, Волоколамске, Серпухове, Талдоме и других.
«Продолжаем проводить акцию «Проверь свое здоровье в парке». Такой формат прохождения профосмотра пользуется спросом у жителей региона. Так, за прошедшие выходные свое здоровье проверил 561 человек, а с начала лета – уже более 3,8 тысяч», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ведомстве напомнили, что при выявлении патологий пациентов направляли для прохождения углублённого обследования в поликлинику.

Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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#здоровье
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#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#парки
#врачи
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Женщины с маленькой грудью более склонны к повышенной потливости
01 июля 2024, 13:44

Фото: istockphoto / PeopleImages

Интенсивность потоотделения может быть связана с размером груди. Об этом сообщило издательство The New York Post (NYP) со ссылкой на выводы ученых из университета Саутгемптона, Великобритания.
Ханна Блаунт, специалист в области термофизиологии, провела эксперимент, чтобы изучить интенсивность потоотделения у женщин с разным телосложением. Исследования проходили в климатической камере университетской лаборатории с использованием 3D-сканирования.

«В эксперименте приняли участие 22 женщины в возрасте от 18 до 55 лет. Они бегали трусцой в течение 45 минут при температуре около 32 градусов. В это время Блаунт вычисляла площадь поверхности груди участниц и измеряла интенсивность потоотделения с помощью специальной пропитанной йодом бумаги. Участницы эксперимента носили специальные датчики, которые фиксировали изменения температуры тела и интенсивность потоотделения. В трёх местах — выше и ниже соска, а также в «треугольнике бюстгальтера» около грудины — замеряли количество пота», — рассказали в издании.

По окончанию эксперимента стало известно, что у женщин с большей грудью меньше потовых желез, и поэтому они меньше потеют. Эти знания могут быть использованы для создания комфортной спортивной одежды, в частности, спортивных бюстгальтеров.

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