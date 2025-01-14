«Карась дуреет с этой прикормки»: откуда взялся мем и почему пользователи сети с него тоже «дуреют»

Фото: istock / Andrei Zhigaltsov
В российском сегменте интернета появился новый мем — «Карась дуреет с этой прикормки».
Довольно старая фраза вдруг обрела популярность и заиграла новыми смыслами. Откуда появился мем и с чего на самом деле дуреют караси — в материале «Радио 1».
Фото: скриншот с Youtube.com
В видео карась подплывал к наживке, и фраза «Карась дуреет» стала символом того, что рыба не может устоять перед таким соблазном. Со временем шутка обросла слоями иронии.
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
На новогодние праздники активно постились шутки о том, как россияне «дуреют» от огромных порций оливье. Так, вы оказываетесь в роли карася, а приманку, которая вводит вас в это состояние, играет салат.
Мем завоевал такую популярность, что среди персонажей шутки появились Белла и Эдвард из «Сумерек» (карась влюбился в прикормку), Муму и Герасим (собака стала прикормкой для карася), герои мультфильма «Головоломки» (новая эмоция — одурение). Вместо карася часто выступают и другие персонажи, такие как скуф с альтушкой, рептилоиды и так далее.
К октябрю 2024-го мем добрался до телеграм-каналов и пользователи публиковали свои вариации на тему этого мема. В декабре популярность «дурного каряся» дошла пика: мем начали обыгрывать различные бренды и инфлюенсеры.
Фото: соцсети
В качестве основных компонентов приготовления прикорма для рыбалки можно применять:
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Откуда взялся мем «карась дуреет с этой прикормки»«Карась дуреет от этой прикормки» — мем, который пародирует кликбейтные заголовки о рыбалке. Многие блогеры-рыболовы экспериментировали с необычными приманками для рыбы. В качестве подкормки они использовали конфеты «Скитлз», муку, измельчённое печенье, банан, чеснок, эсктракт валерианы, сладкую паприку, кисель и так далее.
Фото: скриншот с Youtube.com
В видео карась подплывал к наживке, и фраза «Карась дуреет» стала символом того, что рыба не может устоять перед таким соблазном. Со временем шутка обросла слоями иронии.
Фото: соцсети
Что означает мем «карась дуреет с этой прикормки»Пользователи оценили формулировку и стали обыгрывать, как дуреет карась. Его используют в качестве шутливого описания вещей и явлений, от которых «дуреют» животные и люди.
Фото: соцсети
Как мем используют в интернетеВ качестве образа в меме «Карась дуреет от этой прикормки» может выступить что угодно: красивые природные явления, поведение животных, какие-то человеческие качества и так далее. Если кто-то получается удовольствие или «теряет голову» от чего-то, то он, без сомнений, «дуреет от этой прикормки».
Фото: соцсети
На новогодние праздники активно постились шутки о том, как россияне «дуреют» от огромных порций оливье. Так, вы оказываетесь в роли карася, а приманку, которая вводит вас в это состояние, играет салат.
Мем завоевал такую популярность, что среди персонажей шутки появились Белла и Эдвард из «Сумерек» (карась влюбился в прикормку), Муму и Герасим (собака стала прикормкой для карася), герои мультфильма «Головоломки» (новая эмоция — одурение). Вместо карася часто выступают и другие персонажи, такие как скуф с альтушкой, рептилоиды и так далее.
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Почему мем про карася завирусился в сетиНасмехаться над карасями начали еще в 2022 году, но распространился тренд только летом 2024-го, когда в Twitter (X) стали подписывать так фото любимой еды и питомцев.
К октябрю 2024-го мем добрался до телеграм-каналов и пользователи публиковали свои вариации на тему этого мема. В декабре популярность «дурного каряся» дошла пика: мем начали обыгрывать различные бренды и инфлюенсеры.
Фото: соцсети
От чего на самом деле дуреют карасиУ карася отлично обоняние – он способен распознавать аппетитные запахи с далекого расстояния. Но сильные экзотические ароматы могут его отпугнуть, поэтому опытные рыболовы стараются использовать натуральные компоненты.
В качестве основных компонентов приготовления прикорма для рыбалки можно применять:
- пшено;
- перловку;
- манку;
- горох;
- жмых;
- комбикорм;
- толокно и другие крупы.
- чеснок;
- мед;
- ваниль;
- слива и другие запахи фруктов.
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Алина Юрчак