Мем «Обоюдно»: что значит, откуда взялся, связь с блогером Михаилом Литвиным

Михаил Литвин (Фото: соцсети)
В Сети начал набирать популярность мем «Обоюдно». Что он означает, как появился и как с ним связан блогер Миша Литвин расскажет «Радио 1».
Мем «Обоюдно»: что значит и откуда взялся
Слово «обоюдно» означает «то же самое», «так же», «я поступлю так же». Этот тренд пришел из медиафутбола после матча между командами 2Drots и «Амкал» в 1/4 финала Медиалиги, когда игроки 2Drots возвращались на поезде из Нижнего Новгорода в Москву, громко отмечая свою победу.
Как появился мем «Обоюдно»
Всё произошло в июне 2024 года в поезде, когда игроки медиафутбольной команды 2Drots возвращались из Нижнего Новгорода в Москву. Во время поездки у некоторых футболистов возник конфликт с проводницей: женщина на камеру обвинила их в грубом поведении и проезде в нетрезвом состоянии. На видео тогда попал полузащитник Иван Коршунов. В ходе спора с проводницей футболист потребовал показать удостоверение. Когда женщина ответила, что никому ничего не должна, он сделал жест с растопыренными большим пальцем и мизинцем, и произнес: «обоюдно». Сам Коршунов позже прокомментировал свою выходку.
«На самом деле это произошло спонтанно. После победы мы немного отпраздновали, и в поезде случился инцидент. Проводница подходила к нам, стараясь успокоить, чтобы мы вели себя потише. Мы отвечали ей с некоторой дерзостью, возможно, из-за того, что были немного нетрезвы. Она снимала нас на протяжении всей поездки, и в тот момент это стало просто утомительным», — объяснил футболист.
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Что такое мем «Обоюдно»
В общем смысле, «обоюдно» означает то же самое или так же. Иногда это сленговое слово путают с термином «абаюнда», который в основном используется как приветствие или выражение восхищения.
Почему мем «Обоюдно» набирает популярность
Жест и фраза стали популярны в TikTok. Их начали повторять школьники, а также известные блогеры, такие как Михаил Литвин и Артур Бабич.
Как используется мем «Обоюдно» в интернете
В настоящее время нельзя утверждать, что у мема есть какое-то специфическое применение. Скорее, он стал частью мем-культуры среди аудитории 2Drots и Литвина. К этому списку можно добавить такие фразы, как «ай, лев», «на кондициях», «на аккуратнейшем» и другие. Обычно их используют просто для подражания, а не в определенных ситуациях.
Михаил Литвин (Фото: соцсети)
Как связан мем «Обоюдно» и блогер Литвин
Мем ассоциируется с блогером, потому что Литвин одним из первых стал снимать видео в соцсети с соответствующим жестом.
Кто такой блогер Литвин
Михаил Литвин — популярный блогер и создатель канала «ЛИТВИН», который насчитывает более 12 миллионов подписчиков. Он стал известен благодаря своим пранкам и челленджам, в ходе которых сжигал Mercedes, разбивал Porsche Taycan Turbo S и Lamborghini Urus, а также взрывал BMW М5. В 2020 году Литвин основал футбольный клуб «Сахалинец», который впоследствии стал частью медиафутбольного движения. Кроме того, он занимается музыкой и в 2023 году выпустил сингл под названием «Жы Ши».
В 2022 году Михаил стал одним из учредителей ООО «Лит Энерджи» — компании, производящей энергетические напитки, где он владеет 40% акций. Чистая прибыль компании за 2023 год составила 129 миллионов рублей.
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