Кардиолог Минздрава напомнил, чем опасно купание в проруби

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Число обращений за медицинской помощью после Крещения обычно увеличивается из-за обострения хронических заболеваний и неожиданных реакций организма на переохлаждение, заявил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто в беседе с РИА Новости.
День Крещения Господня, отмечаемый православными христианами 19 января (по старому стилю 6 января), сопровождается традиционными купаниями в ледяной воде.
Шляхто подчеркнул, что изменения в режиме питания и физической активности в период новогодних каникул могут вызвать обострение хронических заболеваний, а переохлаждение после купания в проруби требует осторожности из-за возможных острых и хронических состояний.
Он также отметил риск серьезных осложнений, таких как инфаркт миокарда, инсульт и нарушения сердечного ритма, вызванные сосудистым спазмом вследствие резкого изменения температуры.
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Шляхто подчеркнул, что изменения в режиме питания и физической активности в период новогодних каникул могут вызвать обострение хронических заболеваний, а переохлаждение после купания в проруби требует осторожности из-за возможных острых и хронических состояний.
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Артем Кузьмин