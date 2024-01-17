В Иркутске 16-летний подросток с друзьями убили отчима и сбросили тело в реку

Фото: сайт СК РФ
СК Иркутской области предъявил обвинение троим местным жителям в возрасте 19-20 лет и 16-летнему подростку за избиение 35-летнего отчима несовершеннолетнего, в результате которого мужчина скончался. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление СКР.
По данным следствия, обвиняемые нанесли мужчине травмы, несовместимые с жизнью. Далее с целью сокрытия преступления соучастники сделали прорубь в реке Ушаковка, принесли туда тело и сбросили его в воду.
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