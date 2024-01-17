Терапевт Смирнов рассказал, как правильно подготовится к крещенским купаниям

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Подмосковный врач Дмитрий Смирнов рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Традиционна крещенские купания проходят в ночь с 18 на 19 января. Врач отметил, что для неподготовленного человека купание в проруби может нанести сильный удар по иммунитету.
Кроме этого, чтобы не допустить серьёзного переохлаждения, погружение должно длиться не более 20-30 секунд, а после выхода с купели необходимо согреться до нормальной температуры.
Врач также подчеркнул, что людям страдающим тяжелыми сердечно‑сосудистые заболевания, перепадами давления, беременным женщинам и пожилым людям стоит воздержаться от крещенских купаний.
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«Если вы решили совершить этот важный ритуал, нужно соблюдать определенные правила: в день купания нельзя употреблять спиртное, так как алкоголь нарушает механизм естественной терморегуляции, перед погружением в воду необходимо разогреться, также полезно растереть свое тело, чтобы улучшилось кровообращение. Подходить к купели нужно в удобной нескользящей обуви, которая легко снимается и надевается, чтобы не поскользнуться или не переохладить ноги», — отметил терапевт Лобненской больницы Дмитрий Смирнов.
Врач также подчеркнул, что людям страдающим тяжелыми сердечно‑сосудистые заболевания, перепадами давления, беременным женщинам и пожилым людям стоит воздержаться от крещенских купаний.
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Мира Полтева