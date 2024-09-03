Карьерный эксперт Хуторская назвала основную пользу профориентации

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Карьерный эксперт Виктория Хуторская заявила, что основная польза профориентации заключается в помощи подростку определиться с выбором профессии.
«Так, можно пройти короткий тест, выполненный на основе мемов, который позволит в лёгком формате выбрать сферу для развития. Для более серьёзной «диагностики» есть, например, тест из 100 вопросов. При этом важно, чтобы опытные профориентологи помогли интерпретировать его результаты и грамотно направить подростка», — прокомментировала в беседе с RT Хуторская.
А в комплексе «Техноград» на ВДНХ в Москве пройдёт форум «Трансформация карьеры в эпоху развития технологий». Подробнее о мероприятии рассказала заммэра города Наталья Сергунина.
«Форум ориентирован не только на начинающих, но и на опытных специалистов. Им расскажут о новых профессиях, связанных с разработкой, управлением и обслуживанием инновационных решений. Программа включит три блока: трудоустройство, развитие карьеры в современных условиях и смена деятельности. Разобраться в темах посетителям помогут больше 20 экспертов», – приводит АГН «Москва» слова Сергуниной со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.
Ранее сообщалось, что самая высокая средняя зарплата среди специалистов – у электриков.
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Мелисса Тимофеева