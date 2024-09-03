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Карьерный эксперт Хуторская назвала основную пользу профориентации

03 сентября 2024, 16:01
Фото: iStock/MachineHeadz

Фото: iStock/MachineHeadz

Карьерный эксперт Виктория Хуторская заявила, что основная польза профориентации заключается в помощи подростку определиться с выбором профессии.
«Так, можно пройти короткий тест, выполненный на основе мемов, который позволит в лёгком формате выбрать сферу для развития. Для более серьёзной «диагностики» есть, например, тест из 100 вопросов. При этом важно, чтобы опытные профориентологи помогли интерпретировать его результаты и грамотно направить подростка», — прокомментировала в беседе с RT Хуторская.

А в комплексе «Техноград» на ВДНХ в Москве пройдёт форум «Трансформация карьеры в эпоху развития технологий». Подробнее о мероприятии рассказала заммэра города Наталья Сергунина.



«Форум ориентирован не только на начинающих, но и на опытных специалистов. Им расскажут о новых профессиях, связанных с разработкой, управлением и обслуживанием инновационных решений. Программа включит три блока: трудоустройство, развитие карьеры в современных условиях и смена деятельности. Разобраться в темах посетителям помогут больше 20 экспертов», – приводит АГН «Москва» слова Сергуниной со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя зарплата среди специалистов – у электриков.

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#профориентация
Бойцам СВО передали партию техники в рамках подмосковной акции «Доброе дело»
03 сентября 2024, 16:14

Новую партию помощи передали бойцам губернаторского 242 полка зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе и гендиректор телеканала «360» Алексей Каклюгин, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Бойцы получили три системы спутникового интернета Starlink с дополнительными комплектующими и три мощных квадроцикла. Груз был доставлен в рамках регионального гуманитарного проекта «Доброе дело», — говорится в сообщении.
Доставленные грузы пригодятся на передовой, отметили бойцы.

«Мы выражаем огромную благодарность представителям правительства Московской области — зампреду Вячеславу Духину, министру Екатерине Швелидзе и гендиректору телеканала «360» Алексею Каклюгину. Спасибо, что нас поддерживаете. Вместе мы победим!» — заявили участники СВО.
Кроме того, на передовую для бойцов 242 полка были доставлены десять установок радиоэлектронной борьбы для противодействия дронам.

Ранее этому же подразделению передали 20 комплектов пехотных систем РЭБ. Такой система, закрепленная на амуниции бойца, позволяет защитить его и его подразделение от атак дронов-камикадзе.

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#вячеслав духин
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#гуманитарная помощь
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#московская область
#подмосковье
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В Реутове к зиме реконструируют более 1,7 км теплосетей
03 сентября 2024, 16:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

До начала отопительного сезона в городском округе реконструируют два участка теплосетей общей протяжённостью свыше 1,7 км. Это улицы Советская, Победы и Строителей.
Об этом глава городского округа Филипп Науменко доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе встречи.
«В ближайшие два года мы также реконструируем котельные №1 и №5, где ни разу не было ремонта. Полностью заменим всё оборудование, увеличив мощность котельных в полтора раза», – сообщил Филипп Науменко.
В следующем году запланировано модернизировать еще 2,5 км, а в 2026-2027 годах – 3,6 км сетей.

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#реутов
#губернатор
#московская область
#андрей воробьёв
#филипп науменко
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#теплоснабжение
#зима в подмосковье
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В Реутове до конца года появятся школа с IT-классами и два детсада
03 сентября 2024, 16:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Реутове введут в эксплуатацию школу с IT-классами и два детских сада.
Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главой городского округа Филиппом Науменко. Обсуждали самые актуальные вопросы, которые стоят перед муниципалитетом.
«Вы возглавляете известный наукоград, который многие любят ещё и за его культуру, красоту. В рамках президентской идеологии мы реализуем национальные проекты. Они касаются всего самого важного – благоустройства, модернизации теплоснабжения, строительства школ, создания новых рабочих мест. Расскажите, как идет эта работа в Реутове», – начал встречу Воробьёв.
Накануне, в день старта нового учебного года, в городском округе пошли в школу около 12 тыс. ребят. Ещё порядка 7 тыс. детей отправились в детсады. Все образовательные учреждения полностью укомплектованы учителями и воспитателями.
«Благодаря вашей поддержке мы открыли после капремонта садик на 350 детей. А перед Днём города, который пройдет 13-14 сентября, запустим совместно с «НПО машиностроения» сад «Самоцветы» на 80 мест. В декабре откроем детсад в ЖК «Юбилейный» на 90 мест, чтобы полностью снять проблему очерёдности в дошкольные учреждения на юге городского округа», – рассказал Науменко.
До конца года в микрорайоне 10А построят школу на 1100 учеников. В ней будут IT-классы, два спортивных зала, актовый зал на 400 человек, а также столовая на 550 мест. Это бывший долгострой – недобросовестный застройщик не смог сдать объект. По поручению губернатора школу включили в госпрограмму, чтобы сдать её в этом году.

По словам Науменко, все работы планируют завершить в декабре, а за парты дети смогут сесть после нового года. Эта долгожданная школа позволит полностью закрыть вопрос с доступностью школьного образования в этом микрорайоне.

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#подмосковье
#московская область
#школы
#детские сады
#губернатор
#филипп науменко
#реутов
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Стало известно, чем угостили Путина на приеме в Монголии
Путина и Хурэлсуха на приеме угостили супом из лобстера и филе масляной рыбы
03 сентября 2024, 15:54

Фото: сайт Кремля

На приеме, посвященном 85-летию победы на реке Халхин-Гол, президентам России и Монголии Владимиру Путину и Ухнагийн Хурэлсуху подали крем-суп из лобстера с красным перцем, жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами. Об этом информирует РИА Новости.
В понедельник президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. Лидеры стран провели встречу в узком кругу в специально установленной юрте. Главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений и международные проблемы.

Гостям предложили рулет из копченого лосося с салатом из свеклы, крем-суп из лобстера и красного перца с пшеничной лепешкой. В меню также были жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами, а также говяжья вырезка на гриле с пюре из сладкого картофеля. На десерт участникам приема подали панна-котту с манго.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что переговоры в Монголии были конструктивными и содержательными, что позволило определить будущие направления многогранного партнерства.

Помимо этого, российский лидер поблагодарил монгольский народ за поддержку в годы ВОВ, а также заявил, что укрепление дружественных отношений с Монголией остается одним из внешнеполитических приоритетов Российской Федерации.

Политолог Зеленков раскрыл, может ли Украина «наказать» Монголию из-за визита Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#вов
#меры
#рф
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Россияне раскрыли, как начальство влияет на их настроение
Опрос: Около трети россиян начальство никогда не портит настроение
03 сентября 2024, 15:45

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 31% россиян не испытывают ухудшения настроения из-за своих руководителей.
При этом 12% респондентов заявили, что у них ежедневно портится настроение из-за общения с начальством, у 11% это происходит несколько раз в неделю, у 22% — несколько раз в месяц, у 20% — несколько раз в год.

Причинами тому опрошенные назвали неумение планировать задачи, перекладывание ответственности на подчинённых и необоснованную критику.

«За странное или сумбурное поведение проголосовали 34% участников исследования, за частую смену руководства — 28%, за крики — 20%», — приводит RT результаты исследования.

До этого астролог Наталья Шевченко перечислила знаки зодиака, которым очень сложно даётся работа в команде. К ним она отнесла Скорпионов, Дев и Водолеев. Так, по её словам, Скорпионы любят всё контролировать и их авторитаризм отталкивает от себя, а Водолеи слишком поверхностно могут относится к должностным обязанностям.

«Девы критичны к другим, уперты в своем мнении и сложно идут на компромиссы. Они фокусируют внимание команды на выхолащивании мелочей, из-за чего на стратегические действия не остается времени и сил», — добавила в беседе с «Москвой 24» Шевченко.

Ранее исследование «Авито Работы» показало, что решившие сменить профессию россияне чаще всего выбирают сферы IT и телеком.

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#выплаты
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#профессии
#астролог
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В ЖК «Пятницкие кварталы» открылась новая школа
03 сентября 2024, 15:34

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В жилищном комплексе «Пятницкие кварталы», который находится ​рядом с деревней Сабурово под Краснокорском, начался первый учебный год в новой школе.
Учебное заведение построили в рамках национального проекта «Образование». Четырёхэтажное здание рассчитано на 825 учеников и имеет площадь более 15 000 м2.

В школе есть не только учебные классы, но и библиотечно-информационный центр, IT-полигон, два больших многофункциональных спортзала, столовая, а также актовый зал, который вмещает себя 300 человек.

Новое здание оборудовано не только изнутри: на территории школы построили детские и спортивные площадки, пространство для проведения мероприятий и зону отдыха.

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#школы
#образование
#здание
#жк
#площадки
#подмосковье
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В Петербурге скончался конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский
03 сентября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Скончался академик Игорь Спасский, долгое время работавший на посту генерального конструктора Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин». Он ушёл из жизни на 98-м году жизни.
Сначала сообщение об этом появилось в сообществе ветеранов-подводником. Затем факт кончины академика подтвердили «Российской газете» в конструкторском бюро. О дне и месте прощания с почетным гражданином Санкт-Петербурга и месте его захоронения будет сообщено дополнительно. Соболезнования в связи с кончиной Спасского выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В разработке подводных лодок Игорь Спасский участвовал с 1950 года. Всего по его проектам построены 187 субмарин. ЦКБ МТ «Рубин» он возглавлял с 1974 года. Также академик публиковал научные работы по теории строительства и устройства подводных лодок.

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#губернатор
#соболезнования
#строительство
#санкт-петербург
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В Подмосковье в дни выборов откроют горячую линию по соблюдению прав избирателей
03 сентября 2024, 15:13

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Горячая линия омбудсмена Подмосковья по мониторингу соблюдения избирательных прав будет работать в Московской области в дни выборов в органы местного самоуправления — с 6 по 8 сентября, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«На протяжении всех дней голосования наши юристы будут принимать звонки и консультировать по всем вопросам, касающимся избирательного права. Они компетентны и готовы оказать необходимую помощь», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
Телефон горячей линии: 7-498-602-32-20.

Выборы в окружные Советы депутатов будут проходит в 25 муниципалитетах Московской области, кроме того, ещё в трёх округах состоятся довыборы. Общее число избирателей составит свыше двух с половиной миллионов человек.

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#ирина фаевская
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#московская область
#подмосковье
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Экс-сотрудник Telegram Розенберг заявил о возможности Дурова сбежать из ЕС
03 сентября 2024, 15:13

Фото: iStock/IgorIgorevich

Бывший директор особых направлений мессенджера Telegram Антон Розенберг заявил о том, что российский предприниматель Павел Дуров может покинуть территорию Евросоюза.
По его мнению, покинуть ЕС даже в положении Дурова не настолько сложно.

«Если же он останется во Франции, то по результатам расследования должен будет состояться суд. Но, говорят, во Франции это дело может занять не один год», — добавил в беседе с RT Розенберг.

До этого внук бывшего французского президента Шарля де Голля Пьер де Голль в комментарии ареста Дурова заявлял, что власти Франции таким образом пытаются цензурировать Telegram. Как передают argumenti.ru, в интервью российскими СМИ он назвал сами обстоятельства задержания странными.

Ранее председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказывал мнение о том, что мессенджер Telegram продолжит работать, даже если французские власти арестуют основателя Павла Дурова.

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