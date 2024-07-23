В Подмосковье назвали самые популярные варианты трудоустройства инвалидов

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Инвалиды в Московской области чаще всего устраиваются работать администраторами, бухгалтерами и менеджерами по продажам. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«В Подмосковье работают более 53 тыс. инвалидов, в том числе 10 тыс. - на квотируемых местах. В основном они занимают должности администраторов, бухгалтеров и менеджеров по продажам. Всё это говорит о гибкости рынка труда», – отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.В министерстве напомнили, что предприятиям региона со штатом более 35 человек выделяют квоту для трудоустройства инвалидов.
На ресурсе для инвалидов доступно более 1,8 тыс. вакансий. Самые востребованные — контролёр качества, подсобный рабочий и фармацевт.
Подмосковный Центр занятости с начала года помог трудоустроиться более чем 200 жителям с инвалидностью. 11 человек открыли собственное дело.
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Лора Луганская