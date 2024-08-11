Названы три самые высокооплачиваемые рабочие специальности

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Самая высокая средняя зарплата среди специалистов – у электриков, передает РИА Новости со ссылкой на директора по аналитике, Data Sceince и исследованиям сервиса «Работа. ру» Елену Артемьеву.
Они получают в среднем 103,4 тысячи рублей; на втором месте – комплектовщики, получающие 86,6 тысячи рублей; на третьем – слесари со средней зарплатой 85,4 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что, по данным исследования Headhunter, самыми низкооплачиваемыми профессиями в России являются сиделки, уборщицы, воспитатели, няни и учителя.
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Александр Климов