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Названы три самые высокооплачиваемые рабочие специальности

РИА Новости: самой высокой зарплатой среди рабочих обладают электромонтажники
11 августа 2024, 03:05
Фото: istock/Fascinadora

Фото: istock/Fascinadora

Самая высокая средняя зарплата среди специалистов – у электриков, передает РИА Новости со ссылкой на директора по аналитике, Data Sceince и исследованиям сервиса «Работа. ру» Елену Артемьеву.


Они получают в среднем 103,4 тысячи рублей; на втором месте – комплектовщики, получающие 86,6 тысячи рублей; на третьем – слесари со средней зарплатой 85,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что, по данным исследования Headhunter, самыми низкооплачиваемыми профессиями в России являются сиделки, уборщицы, воспитатели, няни и учителя.

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#зарплата
#профессия
#специалисты
«Восемь тысяч километров дорог»: правительство о планах восстановления Мариуполя
Хуснуллин: планируется ремонт восьми тысяч километров дорог в Мариуполе
10 августа 2024, 23:35

Фото: iStock/SunVideo

В ближайшие пять лет планируется ремонт восемь тысяч километров дорог в Мариуполе, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает телеканал «Россия-1».
Он подчеркнул, что сейчас активно идет восстановление города.

«Восстанавливаем север Донецка, агломерацию, хотя она находится относительно недалеко от линии соприкосновения к Мариуполю. В основном дома жилые закончим в этом году. Три с половиной тысячи километров дорог отремонтировали», – заявил функционер.

Ранее, в феврале, вице-премьер Хуснуллин заявил, что в Мариуполе удалось отремонтировать почти все многоквартирные жилые дома.

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#мариуполь
#марат хуснуллин
#правительство
#россия
#днр
#дорога
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Подмосковные промышленные предприятия за полгода отгрузили продукции на 3 трлн рублей
09 августа 2024, 22:17

Фото: пресс-службе Мининвеста МО

Объём отгрузки товаров промышленных организаций Московской области за первые шесть месяцев этого года превысил 3 трлн рублей. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«По итогам первого полугодия общая сумма по этому показателю превысила 3 трлн рублей. Рост составил 21,7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. На долю обрабатывающего сектора в суммарном объёме отгрузки в первые полгода 2024-го пришлось 89%», – уточнила зампред.
Зиновьева отметила, что высокими темпами в Подмосковье в обрабатывающем секторе производства росла отгрузка продукции предприятий по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. За отчётный период объём отгрузки в этом секторе увеличился почти вдвое – до 99,8%.

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#экономика
#инвестиции
#промышленность
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#производство
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В Подмосковье идёт уборка озимых
09 августа 2024, 15:31

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Кампания по уборке озимых культур проходит в настоящее время в 36 округах Московской области, сжато уже более половины полей, засеянных в минувшем году под зиму, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Общая площадь озимого сева в этом году в Подмосковье составляет более 81 тысячи гектаров. Убрано больше половины — 45,5 тыс. гектаров. Намолочено более 120 тысяч тонн озимой пшеницы. Урожайность составляет 36,8 центнера на гектар», — отмечается в сообщении.
В областном Минсельхозе также назвали округа, агрохозяйства которых первыми приступили к уборке озимых. Это Луховицы, где сжали 8.6 тыс. гектаров полей, Зарайск (убрано 5,9 тыс. га полей), Серебряные Пруды, где убрали 5,2 тыс. гектаров полей, а также Лотошино, где озимые сжали на полях площадью 3,1 тыс. гектаров.

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#сельское хозяйство
#уборка
#зерно
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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В России стартовала регистрация на обучающую программу по соцзаказам
09 августа 2024, 10:55

Фото: iStock/nespix

Регистрация на бесплатную программу «Аксель.Соцзаказ», посвящённую изучению механизмов государственного социального заказа, стартовала в России, к участию приглашаются предприниматели и представители органов власти разных уровней, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
«Программа направлена на повышение осведомлённости о механизме государственного соцзаказа, обучение негосударственных исполнителей услуг и информирование представителей органов власти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что программа позволит участникам узнать о лучших региональных и муниципальных практиках в сфере соцзаказа и поможет поддержать исполнителей таких заказов.

Зарегистрироваться можно до 8 сентября, полная информация о программе «Аксель.Соцзаказ», а также форма для регистрации размещена по ссылке.

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#предприниматели
#обучение
#минфин
#бизнес
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В Солнечногорске открыли комплекс с низкотемпературным режимом хранения продуктов
08 августа 2024, 22:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В городском округе Солнечногорск появился производственно-складской комплекс с низкотемпературным режимом хранения продуктов. Строительство третьего комплекса на 45 тыс. паллетомест завершила компания ООО «МУЛЬТИКОЛД», сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Ранее компания построила и сейчас эксплуатирует два оптово-распределительных складских комплекса на территории Солнечногорска. Общий объём хранения, обработки и перевалки – более 18 млн тонн сельскохозяйственной продукции в год. Это птица, мясо, молочная и растительная продукция. Ввод третьего производственного-складского комплекса позволит увеличить объёмы хранения», – рассказали в министерстве.
Там отметили, что в складской зоне расположен «тоннель шоковой разморозки» с температурой до минус 50 градусов. Объём инвестиций в проект составил 1,3 млрд рублей.

Для расширения комплекса и организации площадок временного хранения при поддержке правительства Московской области компания получила в аренду два дополнительных земельных участка без проведения торгов.

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В Бронницах запустят лакокрасочное производство

Выпуск резиновых и пластмассовых изделий вырос в Подмосковье более чем на треть

Подмосковному агропредприятию передали в аренду около 290 га земли
#минсельхозпрод мо
#склад
#продукты
#питание
#хранение
#подмосковье
#московская область
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В импортозамещающее лакокрасочное производство в Бронницах вложат 50 млн рублей
В лакокрасочное производство в Бронницах вложат 50 млн рублей
08 августа 2024, 21:41

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Бронницах появится импортозамещающее предприятие по производству лакокрасочных материалов. Под инвестпроект компания «Лонтрек» получила участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания инвестирует 50 млн рублей в строительство и запуск предприятия по выпуску лакокрасочной продукции. В рамках поддержки импортозамещения ей передан участок земли в аренду по ставке 1 рубль в год. Запустить производство планируется в начале 2027 года. На заводе рассчитывают создать более 20 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В компании «Лонтрек» надеются, что продукция предприятия будет отличаться конкурентоспособной ценой и обеспечит высокую надёжность поставок товара потребителям по сравнению с зарубежными товарами.
«Спрос на лакокрасочные изделия всегда высок. Московская область является одним из основных источников формирования спроса, так как в регионе реализуется большое количество самых разных проектов. «Лонтрек» предполагает строительство трёх производственных зданий на участке площадью более 2,2 га», – уточнила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Подобрать земельный участок в рамках программы самостоятельно и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте Московской области.

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#екатерина зиновьева
#наталья адигамова
#мининвест мо
#минимущества
#земля за 1 рубль
#производство
#подмосковье
#московская область
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Подмосковье провели более 3,7 тыс. исследований состава арбузов и дынь
08 августа 2024, 17:08

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 3,7 тыс. исследований состава дынь и арбузов провели в Московской области с начала текущего сезона ветеринарно-санитарные эксперты, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«С начала лета специалисты ветеринарно-санитарной службы провели 3 тысячи 794 лабораторных исследования 1808 проб арбузов и дынь на органолептические и радиометрические показатели, содержание нитратов и дозиметрию», — говорится в сообщении.
По результатам исследований к продаже не допустили 108 килограммов день и арбузов, не соответствующих ветеринарно-санитарных норм.

Ранее в областном Минсельхозе рассказали, как правильно выбирать бахчевые. Внимание надо обращать на звук, который раздаётся при простукивании арбуза или дыни, а также на цвет плода.

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#минсельхозпрод мо
#арбуз
#дыня
#проверки
#московская область
#подмосковье
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В Бронницах запустят лакокрасочное производство
08 августа 2024, 16:50

Фото: iStock/SafakOguz

Лакокрасочное производство построит на территории городского округа Бронницы компания «Лонтрек», участок инвестор получил по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«В строительство лакокрасочного производства компания «Лонтрек» инвестирует 50 миллионов рублей. Запустить новое производство планируется в 2027 году, на нём будет создано свыше 20 рабочих мест для жителей округа», — отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.
В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что по проекту компании «Лонтрек», на выделенном участке площадью 2,3 гектара будет построено три производственных здания.

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#бронницы
#производство
#импортозамещение
#мининвест мо
#минимущества
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Выпуск резиновых и пластмассовых изделий вырос в Подмосковье более чем на треть
08 августа 2024, 16:40

Фото: iStock / curtoicurto

Производство резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье с января по июнь текущего года выросло более чем на треть по сравнению с прошлогодним показателем.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За шесть месяцев 2024-го рост производства резиновых и пластмассовых изделий составил 35,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,3%, а производство пластмассовых изделий – на 36,6%», – пояснила Зиновьева.
Зампред добавила, что объём производства резиновых и пластмассовых изделий по итогам первого полугодии в натуральном выражении превысил 136 млн рублей и показал рост в 18% по сравнению с тем же периодом 2023-го.

Зиновьева назвала эту сферу промышленности одной из приоритетных для региона. В Подмосковье она включена в перечень видов деятельности, обеспечивающих технологический суверенитет страны.

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#экономика
#инвестиции
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#производство
#московская область
#подмосковье
#резина
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