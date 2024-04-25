Каширские танцоры стали призерами Чемпионата по спортивным танцам

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Танцоры из подмосковной Каширы завоевали награды Чемпионата по спортивным танцам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Соревнования МОО Федерации танцевального спорта ЮВАО «Классика» проходили 21 апреля в Москве.
Стоит отметить, что Марк Шахмаев по итогам соревнований получил 8.4 баллов из 9 в рамках аттестации и занял третье место в номинации «СуперКубок».
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«Дмитрий Макаровский и Мария Милехина в паре получили 9 баллов из 9 возможных за аттестацию по программе «Массовый спорт» среди всех возрастов, золото в номинации «СуперКубок» (все возраста), серебро в номинации «Кубок Ча-Ча-Ча» и второе место в номинации «Кубок Польки», — поделились в пресс-службе округа.
Стоит отметить, что Марк Шахмаев по итогам соревнований получил 8.4 баллов из 9 в рамках аттестации и занял третье место в номинации «СуперКубок».
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Мира Полтева