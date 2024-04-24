В Кашире наградили победителей муниципального этапа проекта «Вызов Первых»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Кашире прошла церемония награждения победителей и призёров муниципального этапа Всероссийского проекта «Вызов Первых». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«В проекте участвовали школьники из первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых». Соревнования на муниципальном этапе проходили в трёх возрастных группах. Две команды школы №4 награждены грамотами, команда-победитель – памятным кубком. Желаем победителям успешно выступить во всех дисциплинах проекта на региональном этапе», – говорится в сообщении.В администрации напомнили, что организатором проекта в муниципалитете выступает отделение «Движения Первых» городского округа Кашира.
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