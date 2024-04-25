Каширские тхэквондисты по итогам онлайн-аттестации получили чёрные пояса

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В спортклубе «Кашира» прошла онлайн-аттестация на чёрные пояса по про- тхэквондо – боевому направлению этого вида спорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В состав аттестационной комиссии вошли мастер Чой Сун Мо (9 дан, Южная Корея) и мастер Хан Гремлян (8 дан, США). По результатам экзамена чёрные пояса и 1 дан получили Олег Портнов, Екатерина Пеликанова, Дмитрий Зимин и Александр Медак. Чёрные пояса и 2 дан достались Андрею и Алексею Бородиным», − говорится в сообщении.В администрации поздравили лигу тхэквондо и её руководителя Олега Лима с успешной сдачей экзамена воспитанниками.
Читайте также:
«Меня скоро починят»: в Кашире ремонтируют детские площадки
Глава Каширы Шувалов поздравил с Днём рождения сына участника СВО
Каширские школьники стали победителями конкурса «Лучшая дружина юных пожарных»
Лора Луганская