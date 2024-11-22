Каширяне собирают помощь для больных детей в рамках акции «Коробка храбрости»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Жители Каширы участвуют во Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», которую проводят единороссы. Цель акции – поддержка детей, проходящих длительное лечение в больницах и хосписах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В общественных приёмных партии установлены специальные боксы.
Она также приняла участие в акции.
Сбор игрушек продлится до 5 декабря. Присоединиться могут любой желающий. Напомним адрес местного отделения Партии «Единая Россия»: Кашира, ул. Ленина, 2.
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«Нет ничего хуже, чем болезни детей. Это постоянный источник стресса, переживаний и тревог. Но для самих детей гораздо больший стресс, когда лечение проходит не дома, а в больнице. Партия традиционно поддерживает детей, находящихся в медучреждениях. Я регулярно принимаю участие в акции «Коробка храбрости»», – сказала депутат Совета депутатов Каширы, руководитель местного отделения «Движения первых» Ангелина Фетисова.
Она также приняла участие в акции.
Сбор игрушек продлится до 5 декабря. Присоединиться могут любой желающий. Напомним адрес местного отделения Партии «Единая Россия»: Кашира, ул. Ленина, 2.
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Лора Луганская