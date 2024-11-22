В Кашире провели встречу по вопросам правовой помощи детям-инвалидам

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Встречу с родителями детей-инвалидов провели в подмосковной Кашире в преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе встречи старший юрисконсульт Правового управления подмосковного главка МВД и старшим юрисконсульт Правового направления ОМВД России по городскому округу Кашира побеседовали с родителями детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые находятся в расположенном в Кашире отделении реабилитации №2 Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Ступинский», — говорится в сообщении.Сотрудники правоохранительных органов предупредили присутствующих на встрече о приёмах, которые используют мошенники, а также разъяснили порядок обращения в Дежурную часть отдела полиции.
Читайте также:
Врачи Каширской больницы провели выездной осмотр жителей деревни Руново
В Подмосковье откроют выставку «Кашира – южный рубеж обороны Москвы»
В Кашире установят бюст почётного гражданина города Николая Елисеева
Лев Каштанов