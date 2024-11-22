Врачи Каширской больницы провели выездной осмотр жителей деревни Руново

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В деревне Большое Руново состоялся выездной приём медицинской бригады Каширской больницы. В местном фельдшерско-акушерском пункте работали кардиолог, уролог и терапевт, а также использовался передвижной флюорограф для проведения диагностики состояния лёгких, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Выездные приемы — это наш способ обеспечить медицинскую помощь даже в самых удаленных уголках округа. Мы стремимся выявлять проблемы со здоровьем на ранних стадиях и предоставлять качественное лечение всем жителям», — подчеркнул заместитель главного врача Каширской больницы Игорь Наумов.
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