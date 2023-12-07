Катеринин день: что можно и чего нельзя делать 7 декабря 2023 года

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7 декабря православные христиане отмечают праздник великомученицы Екатерины. О том, когда появилось торжество, какие традиции существуют и что нельзя делать, расскажет редакция «Радио 1».
Катеринин день: история праздника
Екатерина была невероятно красива и умна, она интересовалась искусством и трудами античных ученых. Когда девочка подросла, родители торопились выдать ее замуж, однако юная Катерина настаивала, что заключит брак с тем, кто превзойдет ее в красоте, мудрости и знатности. Тогда Старец сказал ей, что только Иисус Христос может быть ее суженным.
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Однако жестокий император Максимин, пытался женить Катерину на себе, и получив отказ, приказал казнить ее. Девушка была обезглавлена после нескольких дней пребывания в темнице. Мощи святой Екатерины были перенесены на Синайскую гору.
День памяти святой Екатерины: что нельзя делать
Седьмого декабря верующим нельзя надевать новую обувь. Это может привести к ссоре с супругом и семейному разладу. Мести избу также нежелательно, так можно выгнать из дома счастье и благополучие.
Веселиться и радоваться в праздник великомученицы тоже нельзя.
Что можно делать 7 декабря
Православные христиане посещают в этот день храмы. Екатерина считается покровительницей брака, поэтому мученицу просят о семейном благополучии или встрече с суженным. Предания гласят, что поставленные в воду ветки вишни могут предсказать, когда девушка выйдет замуж. Если на ветке вскоре появятся цветки, значит свадьба будет в будущем году.
Катеринин день: приметы
Если седьмого декабря ясная и солнечная погода, то зима будет холодной. Теплая погода в этот день также предвещает наступление морозов. Если снега в Катеринин день выпало мало, то следующий год не принесет урожай.
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Анастасия Крестьянова