Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы, что нельзя делать 4 декабря

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Православные христиане 4 декабря отмечают один из главных церковных праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы. О том, какие традиции существуют, что можно делать в торжество, а чего лучше избегать, расскажет редакция «Радио 1».
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023: история праздника
Согласно церковному преданию, родители Богородицы Иоаким и Анна долго не могли зачать ребенка. В древние времена бесплодие считалось страшным наказанием. Праведники неустанно молились днем и ночью, взвывая Господа о помощи. Обращаясь к Богу, бездетные родители обещали, что отдадут дитя в храм, если оно им будет даровано.
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Услышав мольбы Иоакима и Анны, Господь послал им дочь. Когда Деве Марии исполнилось три года, родители сдержали обещания и отвели ее в Иерусалимский храм. Именно этот день, когда Богородица вошла в Святыню, православные христиане отмечают четвертого декабря. Празднование было установлено в VIII веке.
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023: иконография
На иконах, которые посвящены библейскому преданию, Дева Мария изображена в центре. Позади Богородицы стоят ее родители, а впереди – священник Захария, который сопроводил юную Марию в храм. Несмотря на возраст, Дева Мария самостоятельно преодолела 15 ступеней, ведущих к Святыне. Встретивший юную покровительницу Захарий, ввел ее во внутренний алтарь храма.
Незадолго до прибытия Марии, священнику было видение. Ему явился Господь, который поведал ему об особом даре девочки, поэтому священник не препятствовал ее введению в священный алтарь. Перед иконой православные молятся о даровании целомудрия и об избавлении от искушений и соблазнов. Также перед композицией «Введение во храм» Богородицу просят об исцелении и рождении детей.
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023: традиции
Накануне праздника проходит всенощное бдение, а утром в храмах служат Божественную литургию. Прихожане надевают праздничную одежду и участвуют в песнопениях. В честь введения во храм Богородицы, принято устраивать торжества, на которые приглашаются близкие и друзья.
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Так как церковный праздник выпадает на время Рождественского поста, нужно учитывать, что на стол нельзя подавать яйца, молоко и мясо. Гостей можно угостить небольшим количеством рыбы и выпечки. Главным развлечением праздника по традиции считается катание на санях.
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023: народные приметы
По погоде на православный праздник определяли, какой будет грядущая зима. Если четвертого декабря устанавливаются морозы, то лето будет жарким и засушливым. Хорошей приметой станет долго нетающий снег. Это означает богатый урожай в будущем году. На щедрый урожай также укажет снежный покров на пригорках. В народе этот день считали началом настоящей зимы и прощанием с осенью.
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023: что можно и нельзя делать
В день торжества не принято заниматься земляными работами. Считается, что пренебрежение этим правилом приведет к отсутствию урожая в будущем году. Чтобы не накликать беду, в день Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя брать в долг или одалживать деньги.
Также православным христианам не рекомендуется заниматься стиркой, уборкой, шитьем и иной тяжелой работой.
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