Катки в парках Подмосковья должны открыться 1 декабря

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Катки с искусственным льдом, расположенные в парках и других общественных пространствах Московской области, должны быть готовы к открытию до 1 декабря, об этом сообщил на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с министрами и руководителями округов зампред правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.
«В Московской области продолжается программа по развитию катков. У нас в этом году восемь новых катков. Всего у нас таких 38 катков с искусственным льдом в парках Подмосковья и на общественных территориях. Здесь очень важно обеспечить работу катков и пунктов проката спортивного инвентаря до 1 декабря — в соответствии с погодными условиями», — сказал Михаил Хайкин.Он добавил, что до пятого октября должны быть опубликованы закупки на обслуживание льда, брендирование территории, установку ёлок и праздничной подсветки.
Михаил Хайкин также напомнил, что в соответствии с принятым в Подмосковье стандартом, каждый каток оборудован бортами, туалетами, пунктом проката и оснащён техникой для заливки льда.
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