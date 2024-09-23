В подмосковных парках за неделю побывали более 1,8 млн человек

Многие россияне пользуются социальной сетью «Одноклассники», и мошенники пытаются получить доступ к зарегистрированным там аккаунтам, чтобы вводить в заблуждение знакомых пользователя и вымогать у них деньги. Инструкцию о том, что нужно делать, чтобы вернуть себе взломанный злоумышленниками аккаунт и защитить его, подготовили в управлении по кибербезопасности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба Правительства Московской области.