В подмосковных парках за неделю побывали более 1,8 млн человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше 1,8 млн человек посетили парки Московской области за минувшую неделю — с 16 по 22 сентября, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парки на прошлой неделе стали одной из главных точек притяжения у жителей и гостей региона. (…) Всего на территории Подмосковья расположены 194 парка культуры и отдыха», — сказал глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин.Первое место в рейтинге недельной посещаемости занял парк «Пехорка» в Балашихе — он принял 74,6 тыс. гостей. На втором месте парк Толстого в Химках, в котором за неделю побывали 50,9 тыс. человек. Третье место занял Центральный парк Пушкинского округа — 44,8 тыс. посетителей. На четвёртом месте парк Мира в Мытищах с 44 тысячами посетителей. А замыкает топ-5 Сестрорецкий парк в Клину, который посетили 32,6 тыс. человек.
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