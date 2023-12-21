Казахстан экстрадирует в Россию хакера, арестованного по запросу США

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Власти Казахстана решили экстрадировать в Россию сотрудника F.A.C.C.T. Никиту Кислицына. В июне этого года он был задержан в аэропорту Алматы по запросу Интерпола, инициированному США.
Экстрадиции Кислицына требовали также и США. Американцы обвиняли хакера в незаконном доступе к защищенным персональным данным пользователей социальных сетей. Заместитель Генерального прокурора Казахстана Улан Байжанов сообщил, что российский запрос может иметь приоритет ввиду гражданства Кислицына.
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