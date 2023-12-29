Киберспортсмен Горбаченко предрёк рост интереса к этому виду спорта

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Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-президент Федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко заявил, что в следующем году ожидается подъём интереса к киберспорту.
«В следующем году эксперты прогнозируют всплеск интереса к нему на фоне первых фиджитальных «Игр Будущего», которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года», — отметил в беседе с RuNews24.ru Горбаченко.
При этом, основными трендами киберспорта в этом году он назвал усиление роли российских видеоигровых разработок и спортивного программирования, рост популярности фиджитальных видов спорта.
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