Депутат Свищев об отстранении киберспортсменов: «Отвратительный поступок»

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Глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал дисквалификацию российских киберспортсменов из команды Virtus.pro с турнира на Мальте отвратительным поступком.
Он предположил, что с российскими киберспортсменами могли так поступить для того, чтобы избавиться от сильных конкурентов.
Парламентарий добавил, что такой поступок требует жёстких реакции и ответа наших спортивных функционеров для того, чтобы подобное больше не повторялось.
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«Это отвратительный поступок организаторов и спонсоров турнира. Ничего спортивного здесь нет. Ребята достаточно известные, и либо их сняли по национальному признаку, либо их сняли как конкурентов, так как они одни из ведущих спортсменов мира с достаточно большим опытом побед. Докопались, как говорится, до национального признака, а на самом деле просто убрали сильных конкурентов», — пояснил в беседе с Газета.ру Свищев.
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Мелисса Тимофеева