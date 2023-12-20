Киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали из-за россиян в составе

Фото: istockphoto/Mihrzn
Киберспортивная команда Virtus.pro отстранена от турнира по шутеру Rainbow Six Siege из-за российского происхождения.
Об этом сказано в Telegram-канале команды. В заявлении сказано, что несмотря на готовность и уже состоявшийся первый матч, команда получила неожиданное сообщение о дисквалификации.
Игроки назвали происходящее открытым проявлением дискриминации.
В команду входят пятеро россиян: Павел p4sh4 Косенко, Дмитрий Always Митранович, Данила dan Донцов, Данил JoyStiCK Габов и Артур ShepparD Ипатов.
Кроме Rainbow Six Siege, Virtus.pro принимает участие в турнирах по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, PUBG Mobile, а также Warface. В прошлом году команда Outsiders стала чемпионом мира по CS:GO.
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«По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков», —сказано в заявлении команды.
В команду входят пятеро россиян: Павел p4sh4 Косенко, Дмитрий Always Митранович, Данила dan Донцов, Данил JoyStiCK Габов и Артур ShepparD Ипатов.
Кроме Rainbow Six Siege, Virtus.pro принимает участие в турнирах по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, PUBG Mobile, а также Warface. В прошлом году команда Outsiders стала чемпионом мира по CS:GO.
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Мария Фирсова