Киев может остаться без воды из-за загрязнения Десны на Украине

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Жители Киева могут остаться без питьевой воды из-за серьезного загрязнения реки Десна. Об этом сообщил 10 сентября заместитель директора «Киевводоканала» Владимир Костюк.
«Десна остается основным видом водоснабжения и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансировке системы водоснабжения столицы», – цитирует директора водоканала телеканал «Эспрессо».
Украинские СМИ сообщают, что в пробах воды из рек Десна и Сейм нашли повышенное содержание марганца, азота и железа. На реке Сейм у Чернигова содержание аммония превышает норму в 2,78 раза. Также эксперты зафиксировали дефицит кислорода в реках – его содержание ниже нормы в 15 раз.
«Если наша действующая технология не способна будет очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники. В частности, Днепровскую станцию и артезианские источники. Впрочем, эта альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь Киев», – сказал Костюк.
«Укргидрометцентр» заявляет, что загрязненная дойдет до Киева уже 10 сентября.
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Лия Мурадьян