Названы условия полярного сияния в Москве в ночь на 11 сентября

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Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов раскрыл, что при безоблачной погоде в Москве действительно можно будет увидеть полярное сияние в ночь на 11 сентября.
«В ночное время, и при этом должна быть хорошая погода, безоблачная, чтобы можно было видеть то, что происходит в высоких слоях атмосферы. Но погода, вроде, хорошая, поэтому если будет, то увидим такое сияние», — заявил в беседе с RT Кузнецов.
Пока жители Московского региона ожидают полярного сияния, жители Кузбасса делятся чудо-находками в местных лесах. Так, походы за грибами увенчались самыми странными находка. Как пишет «Сiбдепо», среди них были гриб размером с голову маленькой девочки, а также «зонтики на ножках» крупных размеров и разных сортов.
Ранее сообщалось, что в сентябре на Землю обрушатся мощные магнитные бури.
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