«Слабоумная»: Пользователи атаковали польскую журналистку за аукцион с вещами солдат

Фото: istockphoto/ Mihajlo Maricic
Польская журналистка устроила в интернете распродажу, как она уверяет, вещей российских солдат и запуталась в комментариях. Об этом сотрудница издания Wprost Каролина Бака-Погожельская написала в запрещенной соцсети Instagram*.
Каролина организовала в интернете аукцион вещей, как она уверяла, убитых на Украине российских солдат. Среди предметов, по ее сообщениям, были и именные жетоны военных. После волны негодования и критики со стороны пользователей журналистка попыталась оправдаться.
Деньги с аукциона девушка собиралась отправить на поддержку ВСУ. После обвинений в «моральной и интеллектуальной слабости» Каролина удалила видео и сообщения о распродаже.
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Instagram* (деятельность Meta*, владеющей этой соцсетью, запрещена в России как экстремистская)
«Я заявляю, что ни один из предметов, вопреки предложениям, появляющимся в интернете, не был взят у мертвого солдата. Все вещи были найдены в окопе. Так что это неправда, что они сорваны с трупов, потому что их не забрали ни у одного мертвеца», – написала Бака-Погожельская.
Деньги с аукциона девушка собиралась отправить на поддержку ВСУ. После обвинений в «моральной и интеллектуальной слабости» Каролина удалила видео и сообщения о распродаже.
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Instagram* (деятельность Meta*, владеющей этой соцсетью, запрещена в России как экстремистская)
Лия Мурадьян