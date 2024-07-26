Кинологи рассказали, какие игры с щенком могут быть опасны

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Щенков, порой, сложно удержать на месте: они бывают слишком непоседливы, что может утомить даже самого активного хозяина. Владельцы в процессе игры с малышом не всегда помнят, что организм щенков еще не до конца сформирован и резкие действия могут навредить собаке.
О том, каких игр и упражнений стоит избегать, если в доме есть щенок, в беседе с «Радио 1» рассказали в Российской кинологической федерации.
Подобные игры с перетягиванием можно не исключать, однако важно помнить про аккуратность. Постарайтесь минимизировать воздействия на пасть животного. Играйте без резких рывков, выкручиваний игрушек и других похожих действий. Это обезопасит малыша от травмы.
Нагрузка для щенков должна быть соразмерной его возрасту и состоянию здоровья. Первое время следует делать упор на умственную нагрузку животного. Пока щенок не окреп, вы можете заняться воспитательной дрессировкой и социализацией питомца, а когда он подрастет, постепенно добавляйте физическую активность и игры. Это поможет сохранить здоровье любимца на долгие годы.
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Игры с высокой физической нагрузкойСпециалисты отмечают, что не нужно спешить с тренировками, если вы хотите воспитать из щенка будущего чемпиона. Еще не до конца сформированный скелет, слабый связочный аппарат и растущие кости могут повредиться при несоразмерной нагрузке. Не следует нагружать собаку бегом или другими упражнениями на прогулке. Такая активность может стать причиной травм, растяжений и различных проблем с суставами. Это также чревато деформацией костей, что в будущем может привести к дисплазии, остеохондрозу, артриту и иным заболеваниям.
«Владельцам щенков стоит учитывать уровень нагрузки на щенка в процессе игры. Неаккуратные действия могут привести к развитию ортопедических заболеваний и других проблем со здоровьем. Дозируйте физическую нагрузку, избегайте резких рывков, если пытаетесь отнять игрушку у питомца. Помните, не все активности одинаково полезны для малышей», – предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Игры с рывкамиНекоторые владельцы животных любят подразнивать щенков, отнимая игрушки. В этот момент собака старается ухватить предмет сильнее, перетянуть и вырвать из рук хозяина. Если щенку еще нет шести месяцев, такая игра может нанести вред его здоровью. Из-за того, что у него не до конца сформировался жевательный аппарат, резкие рывки могут травмировать челюсть.
Подобные игры с перетягиванием можно не исключать, однако важно помнить про аккуратность. Постарайтесь минимизировать воздействия на пасть животного. Играйте без резких рывков, выкручиваний игрушек и других похожих действий. Это обезопасит малыша от травмы.
ПрыжкиБег по лестнице, перепрыгивание барьеров и препятствий лучше исключить, пока у щенка формируется скелет. Лучше заменить данные активности на взбирание по естественным препятствиям: например, ходьба по небольшим холмам.
Взрослые собакиВо время первых прогулок следует выбирать для щенка соразмерных друзей. Крупная собака в процессе игры может случайно навредить щенку. Если ваш малыш все-таки завел дружбу с другим, более крупным питомцем, то важно следить за их взаимодействием, чтобы исключить травмы.
Нагрузка для щенков должна быть соразмерной его возрасту и состоянию здоровья. Первое время следует делать упор на умственную нагрузку животного. Пока щенок не окреп, вы можете заняться воспитательной дрессировкой и социализацией питомца, а когда он подрастет, постепенно добавляйте физическую активность и игры. Это поможет сохранить здоровье любимца на долгие годы.
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Екатерина Коршунова