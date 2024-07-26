Кинологи рассказали, какие игры с щенком могут быть опасны

Щенков, порой, сложно удержать на месте: они бывают слишком непоседливы, что может утомить даже самого активного хозяина. Владельцы в процессе игры с малышом не всегда помнят, что организм щенков еще не до конца сформирован и резкие действия могут навредить собаке.