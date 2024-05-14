Названа самая подходящая для дрессуры порода собак

Фото: iStock/Kintarapong
Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила, что наиболее доброй и послушной породой является лабрадор.
«У лабрадоров спокойный добродушный характер, им не нужно много двигаться, их не надо жестко контролировать, давить на них, лабрадоры очень аккуратны с детьми. Чаще всего проводники слепых тоже лабрадоры. Но щенки лабрадора, молодые собаки довольно активны. Им хочется побегать и поиграть», — отметила в беседе с NEWS.ru Татаренко.
Подходящими для дрессуры также являются сенбернары и ньюфаундленды, однако, по словам специалиста, им требуются постоянные нагрузки и длительные прогулки для правильного формирования костной системы.
Ранее доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявил, что наиболее тяжело переносят жару брахицефалические породы собак.
Читайте также:
В Подмосковье проведут кинологический чемпионат
Кинолог Голубев назвал причины плохого самочувствия собак в тёплое время года
Названы породы собак, наиболее подвержённые тепловому удару
Мелисса Тимофеева