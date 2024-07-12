Подмосковные ветеринары выходили брошенных на обочине щенков

Видео: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Ветеринары подмосковной Госветслужбы выходили щенков, спасённых жителями городского округа Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Жарким днём неравнодушные жители обнаружили маленьких щенков, брошенных прямо на обочине автотрассы. Малышей доставили на станцию по борьбе с болезнями животных по городским округам Домодедово и Подольск. Щенки были в состоянии сильного стресса. Долгое время они провели под палящим солнцем. При осмотре ветеринары зафиксировали у них обезвоженность и симптомы теплового удара, а также поражение кожи демодекозом», – говорится в сообщении.Специалисты оперативно оказали животным помощь и стабилизировали их состояние. Сейчас пациенты быстро идут на поправку, хорошо едят и набирают вес. Малышам уже ищут заботливых хозяев.
«Если вы хотели завести пушистого друга и вам приглянулись щенки, обращайтесь в ТВУ № 5 по адресу: г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 15», – отметили в министерстве.Там напомнили, что жестокое обращение с животными и несоблюдение требований к их содержанию предусматривает уголовную ответственность. Наказание варьируется от штрафа до 80 тыс. рублей до лишения свободы.
Если же деяние совершено в отношении нескольких животных, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов или с публичной демонстрацией, сумма штрафа составит до 300 тыс. рублей. Также возможно лишение свободы.
Читайте также:
Подмосковные ветеринары напомнили, как защитить питомцев от клещей
Жители Подмосковья составили топ-3 лучших ветеринарных станций региона
В Подмосковье ветеринары спасли кота с пулей в носу и сломанной челюстью
Лора Луганская