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Подмосковные ветеринары выходили брошенных на обочине щенков

12 июля 2024, 21:17

Видео: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Ветеринары подмосковной Госветслужбы выходили щенков, спасённых жителями городского округа Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Жарким днём неравнодушные жители обнаружили маленьких щенков, брошенных прямо на обочине автотрассы. Малышей доставили на станцию по борьбе с болезнями животных по городским округам Домодедово и Подольск. Щенки были в состоянии сильного стресса. Долгое время они провели под палящим солнцем. При осмотре ветеринары зафиксировали у них обезвоженность и симптомы теплового удара, а также поражение кожи демодекозом», – говорится в сообщении.
Специалисты оперативно оказали животным помощь и стабилизировали их состояние. Сейчас пациенты быстро идут на поправку, хорошо едят и набирают вес. Малышам уже ищут заботливых хозяев.


«Если вы хотели завести пушистого друга и вам приглянулись щенки, обращайтесь в ТВУ № 5 по адресу: г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 15», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что жестокое обращение с животными и несоблюдение требований к их содержанию предусматривает уголовную ответственность. Наказание варьируется от штрафа до 80 тыс. рублей до лишения свободы.

Если же деяние совершено в отношении нескольких животных, группой лиц по предварительному сговору, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов или с публичной демонстрацией, сумма штрафа составит до 300 тыс. рублей. Также возможно лишение свободы.

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#подмосковье
#московская область
Энтомолог Марьинский предостерёг от взаимодействия с пауками средней полосы
12 июля 2024, 20:04

Фото: iStock/pedphoto36pm

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский заявил, что пауки средней полосы в принципе безопасны для человека.
Однако руками пауков всё же лучше не трогать, поскольку они могут укусить, добавил специалист.

«Стоит понимать, что любой паук может, по крайней мере, попытаться укусить человека. И чем большего он размера, тем больше он преуспеет. Поэтому общая рекомендация при взаимодействии с пауками — лучше их руками не трогать, особенно крупных. Это может быть больно», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Марьинский.

Он также призвал не бороться с пауками, поскольку они полезны для экосистемы в целом.

До этого россиянам рассказали, как эффективно бороться с комарами. Как пишет Общественная Служба Новостей, насекомых отпугивают цитрусовые запахи, поэтому в борьбе с ними можно использовать эфирные масла. Также эффективно отогнать их помогут зубчики чеснока, запах костра, комнатные растения, источающие запах и т. д.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что летом на даче для человека могут представлять угрозы такие насекомые, как клопы, клещи, пчёлы и комары.

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#растения
#насекомые
#комары
#природа
#животные
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Депутат Чаплин назвал опасных дачных насекомых
Депутат Чаплин призвал остерегаться муравьёв и ос на дачах
12 июля 2024, 19:35

Фото: iStock/lirtlon

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что летом на даче для человека могут представлять угрозы такие насекомые, как клопы, клещи, пчёлы и комары.
«Укусы ос или пчёл опасны аллергией вплоть до анафилактического шока. Потенциально опасны огненные муравьи — они кусаются и вводят под кожу человека яд, вызывая зуд, жжение, аллергию, а при массовом нападении — более серьезные последствия. Муравьи прячутся в траве, кустарниках, незаметно проникая на тело человека», — добавил в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Ранее пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщала, что жаркая погода может стать причиной роста популяций нетипичных для наших широт видов, в том числе пауков-ос, богомолов и виноградных улиток.

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#насекомые
#дача
#лето
#безопасность
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В Москве зафиксирован дефицит жилья с раздельной кухней
12 июля 2024, 18:55

Фото: iStock/Cheschhh

Коммерческий директор компании-девелопера Лилия Арцибашева заявила о том, что в Москве в настоящее время наблюдется дефицит жилья с раздельной кухней.
Так, сейчас на рынке первичного жилья Москвы лишь 24% квартир и апартаментов имеют классическую планировку, в то время как 76% построены с европланировкой, когда кухня и гостиная совмещены.

В беседе с Газета.ру специалист отметила, что несмотря на такую ситуацию классический тип планировки квартиры не теряет в настоящее время своей актуальности.

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что больше всего новостроек в столице продаётся именно в южной её части. По его словам, на юге в июне 2024 года было выставлено на продажу 8 105 квартир и апартаментов, что составляет 16,6% от суммарного объёма предложения в «старой» Москве.

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«Без права на ошибку»: ФСИН рассказала, как собаки справляются с поиском взрывчатых веществ
12 июля 2024, 18:38

Фото: Радио 1

Кинологическая служба уголовной-исполнительной системы России отметила 115 лет со дня создания.
Начальник пресс-службы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области Алеся Бегленко и старший инструктор-кинолог Ногинского следственного изолятора №11 Алексей Ильяшенко в студии «Радио 1» рассказали, что в 1909 году по инициативе министра внутренних дел России Петра Столыпина в Санкт-Петербурге были отрыты первый питомник и школа собаководства.

«Кинологическая служба прошла долгий и трудный путь становления. Она вносит на всех этапах существенный вклад в обеспечение правопорядка, законности и борьбы с преступностью. Профессия кинолог одна из тех профессий, куда люди приходят по зову сердца», — отметили гости.

Сотрудники Федеральной службы пришли в компании пушистого белого друга — лабрадора Шерри, которая также служит России.
Ее хозяин Алексей Ильяшенко поделился интересной историей своего знакомства с Шерри и тем, как она начала свою профессиональную службу.

«Я из объявления узнал, что отдают собаку, а у меня как раз очень хотели супруга и ребенок. Я созвонился с хозяином и договорились, что он отдаст. В пятницу вечером он мне позвонил и сказал, что в субботу ее привезет. А утром сказал, что сам привезти не сможет, а отправит на такси. Я дождался такси, Шерри спокойно вышла, как будто знала, какой подъезд, пошла, зашла в квартиру и с того момента мы начали жить вместе. Ей было 8 месяцев. В 2016 году поступило распоряжение о том, что в учреждении необходимо обучить собаку поиску и обнаружению взрывчатых веществ. Сказали искать собаку. Я нашел, она не возражала послужить России. Мы поехали в учебный центр, успешно прошли обучение, и так началась служба», — рассказал хозяин белого лабрадора.
Фото: Радио 1

Он добавил, что обучение у таких собак проходит постоянное: тренировки, дрессировки и соревнования для того, чтобы не потерять тонус.

«В дрессировке собак мне нравится чувствовать гордость за своего питомца. Когда у нее что-то получается, когда на соревнованиях добивается результатов. Шерри была в прошлом году на Чемпионате России по уголовной исполнительной системе. Мы показали хорошие результаты, даже медаль была по поиску взрывчатых веществ в отдельно стоящем транспорте. На площадке стоял отдельный автомобиль и звучала информация, что в этом автомобиле заложена взрывчатка. В 15-20 метрах от автомобиля стояла переносная стена, и я запустил Шерри, чтобы она сама добежала до автомобиля, обыскала его и показала, где находится взрывчатка. Шерри всегда садится возле места, где унюхала взрывчатку. Некоторые собаки ложатся или без движения смотрят», — рассказал кинолог.

По его словам, собака может уловить запах в среднем от пяти метров, однако все зависит от концентрации запаха, температуры и скорости ветра.

Сложность собак, которые ищут взрывчатые вещества, в том, что у них нет права на ошибку — нельзя коснуться, нельзя царапнуть, нельзя залаять и заскулить. Собака должна быть дисциплинированна и очень спокойна.

Кинолог рассказал, что чаще всего пригодны для такой дрессировки немецкие овчарки, бельгийские овчарки, лабрадоры, спаниели, ротвейлеры и доберманы.

Спектр применения служебный собак обширен: охрана объектов, конвоирование осужденных, подозреваемых, тех, кто находится под стражей, осуществление мероприятий, которые направлены на посещение поступления запрещенных веществ и предметов на объекты, проведение мероприятий по розыску осужденных.

Фото: Радио 1

«Например, недавно попытку передачи наркотических средств пересекли наши сотрудники следственного изолятора номер 6 в Коломне. В одной из продуктово-вещевых передачек для обвиняемых были обнаружены сигареты с пропитанными фильтрами неизвестным веществом. На место вызвали кинолога со служебной собакой, которая вскоре своим поведением показала, что в сигаретах находится наркотическое средство. Экспертиза после это подтвердила. Завели уголовное дело», — поделилась историей Алеся Бегленко.

В завершении беседы гости напомнили про ответственность, которую несет каждый человек, заводя собаку, и призвали думать о всех последствиях.

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Россияне назвали самых пугающих героев мифов страны
Туту: Самые пугающие для россиян — упыри и икотки
12 июля 2024, 18:33

Фото: iStock/RyanKing999

Сервиса Туту провёл исследование и выяснил, что наиболее пугающими для россиян героями мифов и сказок являются упыри и икотки.
При этом отмечается, что у каждого региона России свои пугающие мифические создания: так, в Пермском крае боятся икоткой, в Татарстане — ведьму Албасты, в Якутии — юеров (призраков).

«Наших вампиров называют по-другому — упыри. Выглядят упыри совсем не так, как Эдвард Каллен. В деревнях и селах раньше считали, что у упырей красные лица — из-за того, что они пьют кровь, и длинные когти. В Толковом словаре Даля говорится, что упырь и оборотень —человек, который по ночам превращается в волка или ведьмака», — поделились в беседе с Газета.ру специалисты.

Кроме этого, к популярным в России мифическим существам относятся Ведява и банники.

Ранее опрос «Выберу.ру» показал, что лишь 7% россиян планируют брать кредит на летний отдых.

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#россияне
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Правнучку легендарного летчика Чкалова внесли в реестр иноганетов
Минюст: правнучка Чкалова признана иноагентом
12 июля 2024, 18:29

Фото: IStock/vladj55

Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов правнучку летчика Валерия Чкалова блогера Дарью Богданову*, следует из соответствующего перечня ведомства.
Ранее она уже была объявлена в розыск. По информации ведомства, Богданова распространяла заведомо ложные сведения о деятельности органов публичной власти РФ.

Помимо того, правнучка летчика выступала против проведения специальной военной операции и организовывала сборы средств на поддержку ВСУ. Сейчас она скрывается за рубежом.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
**Организации признанные в России иностранными агентами
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#минюст рф
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В Подмосковье разработали систему контроля расхода электричества
12 июля 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Матрица» из Балашихи изобрела оборудование для измерения расхода электроэнергии. Чтобы узнать данные, пользователю достаточно ввести номер счётчика в специальном приложении, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«В этом приложении будут отображаться данные о расходе электричества по тарифам, о качестве энергии и другая информация. Пользователи предыдущей версии оборудования «Матрица» должны были применять для получения данных со счётчиков уличного исполнения специальный дисплей, передающий данные через цифровую электронную систему. Это было неудобно, поскольку в сети могли возникать помехи», – говорится в сообщении.
Для решения таких вопросов компания разработала новое оборудование. Теперь модернизированные счётчики электроэнергии могут передавать данные о потреблении как на пользовательский дисплей, так и напрямую на телефон владельца счётчика по Bluetooth. Новые приборы способен работать с приборами учёта и более ранних версий.

Как рассказали в ведомстве, компания «Матрица» производит автоматизированные системы учёта энергоресурсов на розничном рынке электроэнергии. Предприятие ежегодно выпускает до 1,2 млн единиц оборудования.

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#электричество
#счётчики
#балашиха
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В Подмосковье починили девять светофоров
12 июля 2024, 17:50

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Девять светофоров отремонтировали на региональных дорогах Московской области специалисты компании «Мосавтодор», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт светофоров провели на Лихачёвском шоссе в Долгопрудном, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице 1 Мая в Егорьевске, на улице Урицкого в Зарайске, на Заречной улице в Щёлкове, на 46-м километре Каширского шоссе в Домодедове и на Пристанционной улице в Ступине», — говорится в сообщении.
Кроме того, светофоры починили на Центральной улице в селе Кудиново Богородского городского округа и на Монинском шоссе в садоводческом товариществе «Здоровье» на территории Лосино-Петровского округа.

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#подмосковье
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Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ*» и проект «Русский криминал*» признали иноагентами
Минюст внес «ВЧК-ОГПУ*» и проект «Русский криминал*» в реестр иноагентов
12 июля 2024, 17:41

Фото: IStock/vladj55

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов проекты «ВЧК-ОГПУ*», «Русский криминал*», сообщается на сайте ведомства.
Минюст указал, что данные медиакомпании занимались распространением ложных сведений о деятельности публичной власти РФ и деятельности вооруженных сил, направленных на формирование негативного образа военнослужащих РФ.

Ранее сообщалось, что педиатра Надежду Буянову уволили с работы после ее заевления маленькому ребенку о том, что ее отец, погибший на СВО, являлся «законной мишенью для Украины». Сейчас ее увольнение признали незаконным.

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*Организации признанные в России иностранными агентами
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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