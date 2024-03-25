Кинологи рассказали, как отучить собаку спать на хозяйской кровати

Фото: IStock/WebSubstance
Одной из вредных привычек собаки часто является ее отдых на диване или кровати вместе с хозяином. Одним питомцам это позволено, а другим разрешается спать только на своей лежанке.
О том, что делать, если отдых на хозяйском диване становится проблемой и как ее правильно решить, в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Он также рассказал о причинах появления у собаки привычки спать на кровати хозяина, вопреки желанию последнего.
Кинологи рекомендуют перед приобретением собаки понять, какое поведение питомца будет допустимым, а что категорически запрещено.
Если хозяин собаки против совместного сна и нахождения питомца на диванах и кроватях, это правило должно быть установлено с детства и все должны ему следовать, не смотря на меняющееся настроение или условия жизни. Так питомцу будет проще понять, что отдыхать он должен на своем месте, а диван и кровать не подходят для этих целей.
Если собака уже привыкла спать на кровати, важно постепенно отучать ее от привычного поведения. Ни в коем случае нельзя ругать и наказывать питомца. Это не поможет решить проблему, уверены кинологи.
Так питомец будет чувствовать, что он рядом с хозяином, и ему будет проще перестроиться на отдельный сон. В-третьих, попробуйте ввести приятный ритуал для укладывания. Например, предлагайте собаке жевательное лакомство, которым она может наслаждаться, лежа на своем месте. Постепенно питомец привыкнет к запрету спать на вашей кровати и будет использовать для отдыха свою лежанку.
Некоторые собаководы с удовольствием спят со своими любимцами, но есть те, для кого это серьезная проблема. Правильного решения в этом вопросе нет: каждый решает самостоятельно, допускать ли питомца в постель или нет. Важно взвесить все плюсы и минусы совместного сна. И если, эта привычка уже сформировалась, а вы с ней не готовы мириться, нужно постепенно отучать животное и всегда следовать установленным раннее требованиям к питомцу.
Четкие правила и понятная последовательность действий помогут вам жить с послушной и жизнерадостной собакой.
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«Когда хозяин сначала позволяет спать животному на своей кровати, а потом резко меняет свое мнение, могут возникнуть проблемы. Собака, которая привыкла в определенным нормам, не сразу поймет, что отдыхать ей теперь положено только на своей лежанке. Важно постепенно отучать питомца от сна на диване. А лучше всего устанавливать правила заранее, которые в последующем не будут изменяться. Если вы решили, что собаке не место на диване, то не нужно ее звать к себе, когда у вас хорошее настроение», – рассказал Голубев.
«Скорее всего это произошло потому, что в жизни питомца отсутствуют правила и система. В минуты хорошего настроения не нужно пускать собаку на кровать, если вы не планируете разрешать ей спать на ней. Питомец с рождения должен усвоить, что ему можно делать, а что категорически запрещено», – объяснил эксперт.
Как отучить собаку спать на кровати
Кинологи рекомендуют перед приобретением собаки понять, какое поведение питомца будет допустимым, а что категорически запрещено.
Если хозяин собаки против совместного сна и нахождения питомца на диванах и кроватях, это правило должно быть установлено с детства и все должны ему следовать, не смотря на меняющееся настроение или условия жизни. Так питомцу будет проще понять, что отдыхать он должен на своем месте, а диван и кровать не подходят для этих целей.
Если собака уже привыкла спать на кровати, важно постепенно отучать ее от привычного поведения. Ни в коем случае нельзя ругать и наказывать питомца. Это не поможет решить проблему, уверены кинологи.
«Чтобы отучить собаку спать на кровати, нужно, во-первых, ограничить физически доступ к этому месту: для этого дома можно использовать поводок и слегла одергивать питомца, когда он пытается запрыгнуть на диван. При этом не ругайте собаку, можно произнести команду «Нельзя!» и обязательно похвалить любимца за желаемое поведение. Во-вторых, организуйте удобное место рядом с вами, желательно на одном и том же уровне, постелите высокий плед рядом с кроватью или поставьте лежанку», – рассказали специалисты.
Так питомец будет чувствовать, что он рядом с хозяином, и ему будет проще перестроиться на отдельный сон. В-третьих, попробуйте ввести приятный ритуал для укладывания. Например, предлагайте собаке жевательное лакомство, которым она может наслаждаться, лежа на своем месте. Постепенно питомец привыкнет к запрету спать на вашей кровати и будет использовать для отдыха свою лежанку.
Некоторые собаководы с удовольствием спят со своими любимцами, но есть те, для кого это серьезная проблема. Правильного решения в этом вопросе нет: каждый решает самостоятельно, допускать ли питомца в постель или нет. Важно взвесить все плюсы и минусы совместного сна. И если, эта привычка уже сформировалась, а вы с ней не готовы мириться, нужно постепенно отучать животное и всегда следовать установленным раннее требованиям к питомцу.
Четкие правила и понятная последовательность действий помогут вам жить с послушной и жизнерадостной собакой.
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Анастасия Хохлова