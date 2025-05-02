Кинологи рассказали, как приучить собаку к безопасным прогулкам

Фото: iStock/Nataba
Смерть в результате дорожно-транспортного происшествия – одна из самых распространённых причин гибели собак. Под особую группу риска попадают городские питомцы, а также те, кто гуляет без поводка в неположенном месте. Внимательный хозяин должен заблаговременно обучить своего четвероногого друга необходимым командам, которые, возможно, однажды спасут жизнь животному.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что особую тревогу вызывают случаи, когда владельцы разрешают своим питомцам находиться на самовыгуле.
Как только щенок начинает совершать полноценные прогулки, необходимо приступить к обучению выполнению команд. Важно не упустить этот период, когда питомец максимально восприимчив к дрессировке, поскольку взрослая собака поддаётся воспитанию сложнее.
Собака может гулять без поводка только на специально отведённых площадках. Даже если питомец кажется очень послушным и не отходит от вас ни на шаг, никогда знать наверняка, что он не сорвётся при любом пугающем звуке. А лакомства пригодятся, чтобы поощрять правильное поведение – это основа грамотной дрессировки.
Питомца нужно вознаграждать за любое правильное действие. Похвала индивидуальна для каждого — это может быть лакомство, поглаживание или игра. Так вы даёте собаке понять, какого поведения от неё ожидают. Со временем животное начнёт повторять нужные команды и действия, что поможет освоить тот же безопасный переход дороги, например.
Грамотная дрессировка может выглядеть так: на поводке собака подводится к пешеходному переходу. Во время шага хозяин берёт питомца на короткий поводок, держится рядом с ним и подаёт команду: «Рядом». Непосредственно перед дорогой подаётся команда «Стой», и движение прекращается. Когда загорается зелёный свет или нерегулируемый пешеходный участок не представляет опасности, произносится сигнал «Можно», «Идём» или «Вперёд». Как только вы перешли дорогу, собака за послушание получает лакомство. Такие действия должны совершаться также и на обратном пути. Со временем собака поймёт, какого поведения от нее ожидают на дороге.
Собака также должна уметь четко реагировать на призыв «Ко мне»! Это важная команда, которая сможет спасти питомцу жизнь в непредвиденной ситуации, например, если четвероногий друг сорвётся с поводка. Также полезно, чтобы собака понимала сигналы «Фу», «Нельзя», если, например, она решит отвлечься во время перехода дороги и подобрать что-то с земли.
По словам Голубева, чем раньше ваша собака научится понимать эти команды, тем безопаснее и спокойнее станут ваши прогулки.
Читайте также:
Кинолог призвал начинающих собаководов не заводить эти породы собак
Кинолог рассказал, как превратить купание для собаки в приятное занятие
Кинолог пояснил, почему собакам нельзя запрещать много лаять и нюхать
«Мы неоднократно говорили и повторим снова, что подобное решение хозяина можно сравнить с тем, чтобы отпустить маленького ребёнка гулять самостоятельно. Собак на самовыгуле подстерегает множество опасностей, среди которых — риск попасть под машину. Безопасность питомца, по большому счёту, зависит от двух факторов: ответственного поведения хозяина и грамотного воспитания», — объяснил он.
Воспитание начинается с раннего возраста
Как только щенок начинает совершать полноценные прогулки, необходимо приступить к обучению выполнению команд. Важно не упустить этот период, когда питомец максимально восприимчив к дрессировке, поскольку взрослая собака поддаётся воспитанию сложнее.
Амуниция и пакетик вкусняшек – ваши главные помощники
Собака может гулять без поводка только на специально отведённых площадках. Даже если питомец кажется очень послушным и не отходит от вас ни на шаг, никогда знать наверняка, что он не сорвётся при любом пугающем звуке. А лакомства пригодятся, чтобы поощрять правильное поведение – это основа грамотной дрессировки.
Положительное подкрепление, и ещё раз положительное подкрепление
Питомца нужно вознаграждать за любое правильное действие. Похвала индивидуальна для каждого — это может быть лакомство, поглаживание или игра. Так вы даёте собаке понять, какого поведения от неё ожидают. Со временем животное начнёт повторять нужные команды и действия, что поможет освоить тот же безопасный переход дороги, например.
С чего начинается обучение
Грамотная дрессировка может выглядеть так: на поводке собака подводится к пешеходному переходу. Во время шага хозяин берёт питомца на короткий поводок, держится рядом с ним и подаёт команду: «Рядом». Непосредственно перед дорогой подаётся команда «Стой», и движение прекращается. Когда загорается зелёный свет или нерегулируемый пешеходный участок не представляет опасности, произносится сигнал «Можно», «Идём» или «Вперёд». Как только вы перешли дорогу, собака за послушание получает лакомство. Такие действия должны совершаться также и на обратном пути. Со временем собака поймёт, какого поведения от нее ожидают на дороге.
Собака также должна уметь четко реагировать на призыв «Ко мне»! Это важная команда, которая сможет спасти питомцу жизнь в непредвиденной ситуации, например, если четвероногий друг сорвётся с поводка. Также полезно, чтобы собака понимала сигналы «Фу», «Нельзя», если, например, она решит отвлечься во время перехода дороги и подобрать что-то с земли.
По словам Голубева, чем раньше ваша собака научится понимать эти команды, тем безопаснее и спокойнее станут ваши прогулки.
«Помните, что успех зависит не только от питомца, но и от ваших последовательных действий: процесс дрессировки должен быть выстроен по определённой схеме, от которой нельзя отходить. Если сегодня вы подаёте собаке сигналы перед дорогой, а завтра нет или дергаете её с помощью поводка, это только запутает животное, и ему будет сложно понимать, какого поведения от него ждут», — отметил кинолог.
Читайте также:
Кинолог призвал начинающих собаководов не заводить эти породы собак
Кинолог рассказал, как превратить купание для собаки в приятное занятие
Кинолог пояснил, почему собакам нельзя запрещать много лаять и нюхать
Анастасия Панченко