Кинолог пояснил, почему собакам нельзя запрещать много лаять и нюхать

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Многие владельцы собак, особенно новички, не готовы к естественным особенностям поведения питомцев, которые не следует подавлять и контролировать. Об этом РИА Новости сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
По его словам, попытки изменить инстинкты животных, такие как лай, обнюхивание объектов или копание, противоречат их природе. Лай, например, является для собак способом коммуникации и выражения эмоций, а обнюхивание помогает им ориентироваться в окружающем мире.
Президент РКФ также отметил важность социализации и физической активности. Лишение собаки общения с сородичами может привести к агрессии или неуверенности, а недостаток движения — к разрушительному поведению.
Для активных пород, щенков и молодых собак он рекомендовал увеличить время прогулок и обеспечить безопасные зоны для выплеска энергии.
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«Приобретая собаку, вы получаете нового члена семьи со своими повадками. Желание изменить некоторые из них означает борьбу с инстинктами животного. (...) Конечно, важно следить за безопасностью питомца и аккуратно ограничивать его контакт с мусорными баками или опасными веществами. Однако полностью запрещать собаке изучать и оставлять запахи нельзя», — подчеркнул Голубев.Голубев подчеркнул, что задача хозяина — адаптировать свой образ жизни под потребности питомца, а не наоборот.
Президент РКФ также отметил важность социализации и физической активности. Лишение собаки общения с сородичами может привести к агрессии или неуверенности, а недостаток движения — к разрушительному поведению.
Для активных пород, щенков и молодых собак он рекомендовал увеличить время прогулок и обеспечить безопасные зоны для выплеска энергии.
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Мария Моисеева