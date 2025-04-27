Кинолог призвал начинающих собаководов не заводить эти породы собак

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев назвал пять пород, которые не стоит заводить начинающим собаководам. Со списком эксперт поделился с РИА Новости.
В первую очередь Голубев обратил внимание на то, что при выборе питомца нужно отталкиваться от собственных сил и возможностей. Владельцам стоит понять, что собака не игрушка и требует внимания и дрессировки.
В список пород, которые не подойдут начинающим собаководам, попали пять представителей. Первой Голубев назвал кавказскую овчарку. Как объяснил эксперт, эта порода требует дрессировки и внимательного ухода, так как собака имеет густую шерсть, которая постоянно линяет. К тому же кавказской овчарке требуется регулярная активность.
Далее в списке Голубева идет акита ину. Особенно эта порода стала популярна после выхода фильма «Хатико», где представитель семейства сыграл питома, ждавшего своего хозяина на вокзале свыше 10 лет.
По словам кинолога, акита ину проявляет свой характер непослушанием. К тому же собака прирожденный лидер, поэтому ей требуется дрессировка.
Также начинающим собаководам не подойдет русская псовая борзая. Ей требуется активность, поэтому порода не пригодна для жизни в городских условиях. Идеальным местом для нее станет загородный дом с участком.
Следом идет бассет хаунда. Несмотря на ее спокойный и неторопливый вид, этот питомец требует дрессировки и регулярных длительных прогулок. К тому же собаки не переносят одиночество и нуждаются в социализации.
Последним в списке Голубева значится аргентинский дог. Это довольно спокойные собаки, но они требуют ответственного подхода и дрессировки. Их энергию выдержит не каждый хозяин, поэтому стоит сначала подумать перед выбором этого питомца.
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«При выборе будущего четвероногого друга важно ориентироваться прежде всего на свои возможности, характер и условия проживания, а не на модные тенденции. На популярность пород часто влияют фильмы или сериалы. В результате хозяева приобретают питомца, требующего внимания, особого ухода и грамотной дрессировки, а затем не справляются с ним. Но собака – это не игрушка, и к приобретению питомца нужно подходить со всей ответственностью», — делиться кинолог с агентством.
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В список пород, которые не подойдут начинающим собаководам, попали пять представителей. Первой Голубев назвал кавказскую овчарку. Как объяснил эксперт, эта порода требует дрессировки и внимательного ухода, так как собака имеет густую шерсть, которая постоянно линяет. К тому же кавказской овчарке требуется регулярная активность.
Далее в списке Голубева идет акита ину. Особенно эта порода стала популярна после выхода фильма «Хатико», где представитель семейства сыграл питома, ждавшего своего хозяина на вокзале свыше 10 лет.
По словам кинолога, акита ину проявляет свой характер непослушанием. К тому же собака прирожденный лидер, поэтому ей требуется дрессировка.
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Также начинающим собаководам не подойдет русская псовая борзая. Ей требуется активность, поэтому порода не пригодна для жизни в городских условиях. Идеальным местом для нее станет загородный дом с участком.
Следом идет бассет хаунда. Несмотря на ее спокойный и неторопливый вид, этот питомец требует дрессировки и регулярных длительных прогулок. К тому же собаки не переносят одиночество и нуждаются в социализации.
Последним в списке Голубева значится аргентинский дог. Это довольно спокойные собаки, но они требуют ответственного подхода и дрессировки. Их энергию выдержит не каждый хозяин, поэтому стоит сначала подумать перед выбором этого питомца.
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Иван Мусатов