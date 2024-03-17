Кинологи рассказали, нужно ли обращать внимание на собственные габариты при выборе собаки

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Будущие собаководы при выборе питомца чаще всего ориентируются на внешность питомца и на его размеры. Однако кинологи уверены, что нужно учитывать и свои собственные габариты.
«Конечно, нельзя сказать, что ваши габариты и размеры будущей собаки не имеют никакого значения, но и отказываться от крупного питомца только из-за этого не стоит. Дело в том, что справиться с невоспитанной некрупной собакой, порой, не может даже высокий и крепкий мужчина. Если, например, упитанный корги резко дернет поводок на улице, ощутимо будет любому хозяину, вне зависимости от роста и веса. Важно воспитывать собаку, чтобы с ней было удобно. И будь у вас хоть тибетский мастиф или алабай, добиваться комфортной жизни с ним нужно через воспитание, а не надежду на свои физические возможности», – рассказал Голубев.
Важны ли собственные габариты при выборе собаки
Специалисты советуют при выборе собаки обращать внимание не только на ее внешность и размер. Важно учитывать ее предназначение, уровень активности, сложность ухода, социальные качества, способность к обучению и сопоставлять это со своими возможностями и желаниями.
Можно воспитать крупного алабая еще щенком таким образом, чтобы с ним было комфортно гулять даже небольшой девушке. Конечно, нельзя предсказать всех ситуаций, когда, например, питомец испугался и рывком дернул хозяина за поводок или слишком чем-то заинтересовался. Но первостепенное значение имеет подход к воспитанию и дрессировке.
Справиться с собакой – это не только удержать ее на поводке. Здесь речь идет о том, чтобы уметь грамотно выстроить отношения, чтобы питомец ориентировался на хозяина, выполнял его команды и просьбы, был хорошо социализирован, умел вести себя в обществе. И здесь размер собаки не имеет значения, любой питомец, вне зависимости от габаритов и породы, должен быть воспитан хозяином, отметил Голубев.
Что нужно учитывать при выборе собаки
Чаще всего при выборе первой собаки, владельцы отдают предпочтение питомцам средних размеров, которые легко поддаются дрессировке и отличаются дружелюбностью и несложностью ухода.
Будущему собаководу важно учитывать следующие факторы: изначальное предназначение породы, уровень активности, сложность ухода, социальные качества, способность к обучению. Кроме того, кинологи рекомендуют трезво оценивать свои возможности: сколько времени человек сможет выделять на уход и воспитание собаки, позволяют ли жилищные условия держать крупного питомца дома.
Если собаковод готов взять крупную охотничью или служебную собаку с сильными рабочими качествами, регулярно с ней заниматься, трезво оценивая свои силы и всю ответственность, которую он возьмёт на себя перед животным и окружающими людьми, то смело можно заводить такого питомца, о котором мечтали.
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